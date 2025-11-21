Vivo जल्द लॉन्च करेगा X200T, X200 FE से मिलते हैं स्पेसिफिकेशन
Vivo जल्द ही X200T स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है, जो मौजूदा Vivo X200 FE जैसा होगा। यह एक ऑनलाइन-फोकस्ड मॉडल बताया जा रहा है और X200 सीरीज का सातवां फोन होगा। टिपस्टर रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें मामूली बदलाव होंगे, जबकि कीमत और लॉन्च टाइमलाइन जल्द सामने आ सकती है।
Publish Date: Fri, 21 Nov 2025 12:58:17 PM (IST)
Updated Date: Fri, 21 Nov 2025 12:58:17 PM (IST)
Vivo अपनी X200 सीरीज को तेजी से विस्तार दे रहा है। (फाइल फोटो)
HighLights
- X200 FE जैसा डिजाइन और फीचर्स मिल सकते हैं।
- मॉडल नंबर V2561 बताया जा रहा है।
- X200 सीरीज का सातवां मॉडल माना जा रहा है।
टेक्नोलॉजी डेस्क। Vivo अपनी X200 सीरीज को तेजी से विस्तार दे रहा है। कंपनी अब एक नए स्मार्टफोन Vivo X200T की लॉन्चिंग की तैयारी में है। यह फोन डिजाइन और फीचर्स के मामले में इस साल भारत में आए Vivo X200 FE से काफी मिलता-जुलता हो सकता है। टिपस्टर्स के दावे के अनुसार X200T एक ऑनलाइन-फोकस्ड मॉडल होगा, जो प्रीमियम फीचर्स को अधिक किफायती दाम में उपलब्ध करा सकता है।
Vivo X200T: क्या होंगी मुख्य खूबियां?
- टिपस्टर अभिषेक यादव के अनुसार Vivo X200T जल्द ही मार्केट में आ सकता है। इसके लिए मॉडल नंबर V2561 बताया गया है। माना जा रहा है कि यह X200 लाइनअप का सातवां फोन होगा।
- फीचर्स के मामले में यह X200 FE जैसा होगा, केवल कुछ मामूली बदलाव किए जाएंगे। इसे खासतौर पर ऑनलाइन सेल चैनलों के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है।
- X200 सीरीज में अब तक स्टैंडर्ड X200, X200 Pro, X200 Pro Mini, X200 Ultra, X200s और X200 FE शामिल हैं। अब X200T के बाद कंपनी X300 FE पर भी काम कर रही है, जिसमें Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर होने की उम्मीद है।
Vivo X200 FE के स्पेसिफिकेशन से मिले संकेत
- चूंकि X200T को X200 FE जैसा बताया जा रहा है, इसलिए इसके प्रमुख फीचर्स भी लगभग समान हो सकते हैं। Vivo X200 FE में 6.31-इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, MediaTek Dimensity 9300+ चिपसेट, 16GB LPDDR5X RAM और 512GB UFS 3.1 स्टोरेज मिलता है।
- कैमरा सेटअप में 50MP+8MP+50MP Zeiss-ट्यून ट्रिपल रियर कैमरा और 50MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में 6,500mAh बैटरी के साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। इसके अलावा इसे IP68+IP69 रेटिंग भी मिली है।
- X200T भी इन्हीं प्रीमियम स्पेसिफिकेशन्स के साथ एक अधिक आकर्षक ऑनलाइन मॉडल के रूप में जल्द पेश हो सकता है।