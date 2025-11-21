Vivo जल्द लॉन्च करेगा X200T, X200 FE से मिलते हैं स्पेसिफिकेशन

टेक्नोलॉजी डेस्क। Vivo अपनी X200 सीरीज को तेजी से विस्तार दे रहा है। कंपनी अब एक नए स्मार्टफोन Vivo X200T की लॉन्चिंग की तैयारी में है। यह फोन डिजाइन और फीचर्स के मामले में इस साल भारत में आए Vivo X200 FE से काफी मिलता-जुलता हो सकता है। टिपस्टर्स के दावे के अनुसार X200T एक ऑनलाइन-फोकस्ड मॉडल होगा, जो प्रीमियम फीचर्स को अधिक किफायती दाम में उपलब्ध करा सकता है।