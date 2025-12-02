Vivo X300 Series भारत में लॉन्च, 200MP कैमरा के साथ जबरदस्त फोटोग्राफी पावर

टेक्नोलॉजी डेस्क। Vivo ने अपनी फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Vivo X300 को भारत में आधिकारिक रूप से पेश कर दिया है। नई सीरीज को पिछले X200 लाइनअप का अपग्रेड बताया जा रहा है, जिसमें दो मॉडल Vivo X300 और Vivo X300 Pro शामिल हैं।

लॉन्च से पहले फीचर्स को लेकर काफी चर्चा थी और अब सभी स्पेसिफिकेशन्स सामने आ चुके हैं। कंपनी ने इस सीरीज में दमदार परफॉर्मेंस, सुधारित इमेजिंग टेक्नोलॉजी और प्रीमियम अनुभव का दावा किया है। MediaTek Dimensity 9500 का पावर Vivo X300 सीरीज में नया 3nm MediaTek Dimensity 9500 फ्लैगशिप चिपसेट दिया गया है। इसके साथ Pro Imaging VS1 चिप और V3+ इमेजिंग चिप को इंटीग्रेट किया है, जो बेहतर लो-लाइट फोटोग्राफी और हाई-स्पीड प्रोसेसिंग देता है। फोन Android 16-बेस्ड OriginOS 6 पर चलता है, जो स्मूथ और कस्टमाइज्ड यूजर एक्सपीरियंस देता है।