    Vivo X300 Series भारत में लॉन्च, 200MP कैमरा के साथ जबरदस्त फोटोग्राफी पावर

    Vivo X300 स्टैंडर्ड मॉडल शक्तिशाली कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च हुआ है। इसमें 200MP प्राइमरी कैमरा, 50MP टेलीफोटो और 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल हैं। सभी लेंस OIS और एडवांस फोटोग्राफी फीचर्स सपोर्ट करते हैं। सेल्फी के लिए 50MP कैमरा दिया गया है, जो फोटो और वीडियो क्वालिटी को बेहतर बनाता है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 02 Dec 2025 02:32:22 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Dec 2025 02:32:22 PM (IST)
    200MP कैमरा वाले Vivo के दो शानदार 5G फोन लॉन्च। (फोटो- सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. 50MP अल्ट्रा-वाइड सेंसर व्यापक शॉट्स के लिए
    2. 50MP फ्रंट कैमरा शानदार सेल्फी अनुभव
    3. प्रीमियम फोटोग्राफी फीचर्स और हाई-एंड परफॉर्मेंस

    टेक्नोलॉजी डेस्क। Vivo ने अपनी फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Vivo X300 को भारत में आधिकारिक रूप से पेश कर दिया है। नई सीरीज को पिछले X200 लाइनअप का अपग्रेड बताया जा रहा है, जिसमें दो मॉडल Vivo X300 और Vivo X300 Pro शामिल हैं।

    लॉन्च से पहले फीचर्स को लेकर काफी चर्चा थी और अब सभी स्पेसिफिकेशन्स सामने आ चुके हैं। कंपनी ने इस सीरीज में दमदार परफॉर्मेंस, सुधारित इमेजिंग टेक्नोलॉजी और प्रीमियम अनुभव का दावा किया है।

    MediaTek Dimensity 9500 का पावर

    Vivo X300 सीरीज में नया 3nm MediaTek Dimensity 9500 फ्लैगशिप चिपसेट दिया गया है। इसके साथ Pro Imaging VS1 चिप और V3+ इमेजिंग चिप को इंटीग्रेट किया है, जो बेहतर लो-लाइट फोटोग्राफी और हाई-स्पीड प्रोसेसिंग देता है। फोन Android 16-बेस्ड OriginOS 6 पर चलता है, जो स्मूथ और कस्टमाइज्ड यूजर एक्सपीरियंस देता है।


    दमदार Zeiss ट्यून कैमरा सिस्टम

    Vivo X300 Pro को खास तौर पर प्रीमियम मोबाइल फोटोग्राफी के लिए डिजाइन किया है। इसमें 50MP Sony LYT-828 प्राइमरी कैमरा f/1.57 अपर्चर के साथ दिया है, जो कम रोशनी में भी बेहतरीन तस्वीरें लेने में सक्षम है। इसके अलावा 50MP Samsung JN1 अल्ट्रा-वाइड और 200MP HPB APO टेलीफोटो लेंस मिलता है। सेल्फी प्रेमियों के लिए फ्रंट में 50MP Samsung JN1 कैमरा दिया गया है।

    दमदार कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च

    Vivo X300 का स्टैंडर्ड मॉडल भी कैमरा परफॉर्मेंस में किसी से कम नहीं है। इसमें 200MP HPB प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ दिया गया है, जो शार्प और स्टेबल फोटो क्लिक करता है। 50MP Sony LYT-602 टेलीफोटो लेंस OIS के साथ और 50MP Samsung JN1 अल्ट्रा-वाइड सेंसर शामिल हैं। फ्रंट में 50MP कैमरा सेल्फी और वीडियो कॉलिंग को बेहतरीन बनाता है।

