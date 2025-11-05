मेरी खबरें
    Vivo X300 Ultra: जल्द लॉन्च होगा Vivo X200 Ultra का सक्सेसर, मिलेगा डुअल 200MP कैमरा

    Vivo जल्द ही अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Vivo X300 Ultra लॉन्च करने की तैयारी में है। इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट, 2K LTPO डिस्प्ले और दो 200MP कैमरे मिलने की उम्मीद है। यह मॉडल Vivo X200 Ultra से अधिक पावरफुल और प्रीमियम फीचर्स वाला होगा।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 10:16:44 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 10:16:44 AM (IST)
    वीवो अपने अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन Vivo X300 Ultra पर काम कर रही है। (फाइल फोटो)

    1. Vivo X300 Ultra बनेगा X200 Ultra का सक्सेसर।
    2. मिलेगा Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट।
    3. 6.8-इंच 2K LTPO AMOLED डिस्प्ले शामिल।

    टेक्नोलॉजी डेस्क। वीवो अपने अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन Vivo X300 Ultra पर काम कर रही है, जो अगले साल Vivo X200 Ultra का सक्सेसर होगा। यह नया हैंडसेट कैमरा और परफॉर्मेंस दोनों के मामले में बड़ा अपग्रेड लेकर आने वाला है। हाल ही में एक चीनी टिप्स्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Weibo पर इसके कुछ प्रमुख स्पेसिफिकेशन्स साझा किए हैं।

    टिप्स्टर के अनुसार, Vivo X300 Ultra को Qualcomm के लेटेस्ट ऑक्टा-कोर Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से पावर मिलेगी, जो 3nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर आधारित है।

    यह इसे अब तक का सबसे तेज और पावरफुल Vivo फोन बना देगा। इसमें 6.8-इंच से बड़ा 2K LTPO AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है, जो स्मूद रिफ्रेश रेट और हाई ब्राइटनेस ऑफर करेगा।

    कैमरा सेटअप होगा खास

    • रिपोर्ट के मुताबिक, Vivo X300 Ultra में अपग्रेडेड ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम मिलेगा, जिसमें दो 200-मेगापिक्सल कैमरे शामिल होंगे।

    • इसके अलावा एक 35mm पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी दिया जाएगा, जिससे ज़ूम और पोट्रेट फोटोग्राफी के अनुभव में सुधार होगा। बताया गया है कि यह डिवाइस फोटो और वीडियो क्वालिटी के मामले में अपने पिछले मॉडल से काफी आगे होगा।


    Vivo X200 Ultra से ज्यादा प्रीमियम फीचर्स

    • Vivo X300 Ultra, X200 Ultra को रिप्लेस करेगा जिसे अप्रैल 2025 में चीन में लॉन्च किया गया था। पिछले मॉडल की शुरुआती कीमत 81,000 रुपये के आसपास थी।

    • उम्मीद है कि नए मॉडल की कीमत इससे थोड़ी ज्यादा हो सकती है। फिलहाल कंपनी ने भारत लॉन्च को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि Vivo X300 Ultra का कैमरा और परफॉर्मेंस इसे 2025 के सबसे शक्तिशाली स्मार्टफोन्स में शामिल करेगा।

