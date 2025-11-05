Vivo X300 Ultra: जल्द लॉन्च होगा Vivo X200 Ultra का सक्सेसर, मिलेगा डुअल 200MP कैमरा

टेक्नोलॉजी डेस्क। वीवो अपने अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन Vivo X300 Ultra पर काम कर रही है, जो अगले साल Vivo X200 Ultra का सक्सेसर होगा। यह नया हैंडसेट कैमरा और परफॉर्मेंस दोनों के मामले में बड़ा अपग्रेड लेकर आने वाला है। हाल ही में एक चीनी टिप्स्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Weibo पर इसके कुछ प्रमुख स्पेसिफिकेशन्स साझा किए हैं।

टिप्स्टर के अनुसार, Vivo X300 Ultra को Qualcomm के लेटेस्ट ऑक्टा-कोर Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से पावर मिलेगी, जो 3nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर आधारित है।

यह इसे अब तक का सबसे तेज और पावरफुल Vivo फोन बना देगा। इसमें 6.8-इंच से बड़ा 2K LTPO AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है, जो स्मूद रिफ्रेश रेट और हाई ब्राइटनेस ऑफर करेगा।

कैमरा सेटअप होगा खास