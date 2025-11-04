Vivo Y500 Pro: 10 नवंबर को वीवो का दमदार फोन होगा लॉन्च, जानिए फीचर्स और कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क। चीन में वीवो जल्द ही अपना नया स्मार्टफोन Vivo Y500 Pro लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने इस फोन के डिजाइन और कुछ फीचर्स के बारे में पहले ही जानकारी दे दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि Vivo Y500 Pro अपने पिछले मॉडल Vivo Y500 से कहीं बेहतर होगा, जिसे सितंबर में लॉन्च किया गया था। आइए जानते हैं इस नए डिवाइस के बारे में विस्तार से। Vivo Y500 Pro का लॉन्च कंपनी ने वीवो Y500 Pro के लॉन्च की तारीख कन्फर्म कर दी है। यह स्मार्टफोन 10 नवंबर को चीन में लॉन्च होगा, और इसका लॉन्च इवेंट भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे होगा। कंपनी ने इसके डिजाइन का भी खुलासा किया है, जिसमें गोल्डन शेड और मार्बल पैटर्न के साथ एक उभरा हुआ गोल रियर कैमरा मॉड्यूल दिखाई दे रहा है।

Vivo Y500 Pro के फीचर्स वीवो Y500 Pro में एक 6.67-इंच का OLED डिस्प्ले होगा, जो 1.5K रिजॉल्यूशन के साथ आएगा। कंपनी का दावा है कि यह फोन MOBA गेम्स में 120fps HD गेमप्ले ऑफर करेगा। इसके अलावा, डिवाइस में OriginOS 6 मिलेगा, जो Android 16 पर आधारित होगा।