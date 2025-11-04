मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Vivo Y500 Pro: 10 नवंबर को वीवो का दमदार फोन होगा लॉन्च, जानिए फीचर्स और कीमत

    वीवो Y500 Pro, 10 नवंबर को चीन में लॉन्च होगा। इसमें 200MP कैमरा, 6.67-इंच OLED डिस्प्ले, 7,000mAh बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। इसमें MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट, और IP68+IP69 रेटिंग भी हो सकती है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 04 Nov 2025 01:59:06 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 04 Nov 2025 01:59:06 PM (IST)
    Vivo Y500 Pro: 10 नवंबर को वीवो का दमदार फोन होगा लॉन्च, जानिए फीचर्स और कीमत
    नया स्मार्टफोन Vivo Y500 Pro लॉन्च करने जा रहा है। (फोटो- सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. 6.67-इंच OLED डिस्प्ले, 1.5K रिजॉल्यूशन
    2. 200MP कैमरा, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन
    3. 7,000mAh बैटरी, 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

    टेक्नोलॉजी डेस्क। चीन में वीवो जल्द ही अपना नया स्मार्टफोन Vivo Y500 Pro लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने इस फोन के डिजाइन और कुछ फीचर्स के बारे में पहले ही जानकारी दे दी है।

    ऐसा कहा जा रहा है कि Vivo Y500 Pro अपने पिछले मॉडल Vivo Y500 से कहीं बेहतर होगा, जिसे सितंबर में लॉन्च किया गया था। आइए जानते हैं इस नए डिवाइस के बारे में विस्तार से।

    Vivo Y500 Pro का लॉन्च

    कंपनी ने वीवो Y500 Pro के लॉन्च की तारीख कन्फर्म कर दी है। यह स्मार्टफोन 10 नवंबर को चीन में लॉन्च होगा, और इसका लॉन्च इवेंट भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे होगा। कंपनी ने इसके डिजाइन का भी खुलासा किया है, जिसमें गोल्डन शेड और मार्बल पैटर्न के साथ एक उभरा हुआ गोल रियर कैमरा मॉड्यूल दिखाई दे रहा है।

    Vivo Y500 Pro के फीचर्स

    वीवो Y500 Pro में एक 6.67-इंच का OLED डिस्प्ले होगा, जो 1.5K रिजॉल्यूशन के साथ आएगा। कंपनी का दावा है कि यह फोन MOBA गेम्स में 120fps HD गेमप्ले ऑफर करेगा। इसके अलावा, डिवाइस में OriginOS 6 मिलेगा, जो Android 16 पर आधारित होगा।


    200MP कैमरा और 7,000mAh बैटरी

    वीवो Y500 Pro का सबसे बड़ा आकर्षण इसका 200MP कैमरा हो सकता है। फोन में Samsung HP5 सेंसर के साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन मिलेगा, जो शानदार फोटोग्राफी अनुभव देगा। इसके अलावा, इसमें 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7,000mAh की बड़ी बैटरी होगी। स्मार्टफोन में धूल और पानी से बचाव के लिए IP68+IP69 रेटिंग भी हो सकती है।

    उम्मीद की जा रही है कीमत

    Vivo Y500 Pro को लेकर अभी तक कीमत की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस को देखकर यह माना जा रहा है कि इस स्मार्टफोन की कीमत मिड-रेंज में हो सकती है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.