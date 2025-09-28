मेरी खबरें
    इस दीवाली Honda Activa या TVS Jupiter खरीदना चाहते हैं, जानें दोनों की कीमत में कितना है अंतर

    GST 2.0 के लागू होने से दोपहिया वाहनों की कीमतों में बड़ी कटौती हुई है। इससे बजट खरीदारों के लिए होंडा एक्टिवा और टीवीएस ज्यूपिटर जैसे लोकप्रिय स्कूटर और किफायती हो गए हैं। दोनों ब्रांड्स के 110cc और 125cc मॉडल्स की कीमतें प्रतिस्पर्धी हैं और अब शहरी कम्यूटर्स के लिए और आकर्षक विकल्प बन गए हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 28 Sep 2025 10:52:34 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 10:52:34 AM (IST)
    ऑटोमोबाइल बाजार में दिखने लगा GST 2.0 का सीधा फायदा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. GST 2.0 से दोपहिया वाहन कीमतों में भारी गिरावट।
    2. होंडा एक्टिवा 110 की शुरुआती कीमत 74,369 रुपये।
    3. टीवीएस ज्यूपिटर 110 की शुरुआती कीमत 72,400 रुप

    टेक्नोलॉजी डेस्क। Honda Activa vs TVS Jupiter: देश में हाल ही में लागू हुए GST 2.0 का सीधा फायदा अब ऑटोमोबाइल बाजार में देखने को मिल रहा है। छोटी कारों और 350cc तक के टू-व्हीलर्स की कीमतों में उल्लेखनीय कटौती की गई है। इससे बजट ग्राहकों के लिए टू-व्हीलर खरीदना और भी आसान हो गया है।

    खासतौर पर स्कूटर सेगमेंट में यह बदलाव अधिक असरदार साबित हो रहा है, क्योंकि ये किफायती है। शहरी यात्राओं के लिए सबसे सुविधाजनक और व्यावहारिक विकल्प भी माने जाते हैं।

    भारत के सबसे ज्यादा बिकने वाले कम्यूटर स्कूटरों में Honda Activa और TVS Jupiter हमेशा से ग्राहकों की पहली पसंद रहे हैं। दोनों स्कूटर भरोसेमंद, फीचर-फ्रेंडली और रोजाना की सवारी के लिहाज से बिल्कुल उपयुक्त हैं। GST 2.0 के बाद इनकी कीमतों में जो कटौती हुई है, उसने ग्राहकों के लिए चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। आइए जानते हैं इन दोनों स्कूटरों के 110cc और 125cc वेरिएंट्स की कीमतें और किसमें है बेहतर डील।

    Honda Activa 110 vs TVS Jupiter 110

    Honda Activa 110 अब Rs 74,369 से Rs 87,693 के बीच उपलब्ध है। इसमें Standard, DLX, Smart और Anniversary Edition वेरिएंट शामिल हैं। TVS Jupiter 110 की कीमत Rs 72,400 से Rs 85,400 के बीच है। इसमें Drum, Drum Alloy, Drum SXC, Disc SXC और Special Edition जैसे विकल्प मिलते हैं।

    Honda Activa 125 vs TVS Jupiter 125

    Activa 125 की कीमतें अब Rs 88,339 से Rs 91,983 तक हैं। इसके DLX, H-Smart और Anniversary Edition वेरिएंट्स उपलब्ध हैं। Jupiter 125 की कीमत Rs 75,600 से Rs 86,400 तक है। इसमें Drum-Alloy, Disc, DT SXC और Smart Xonnect वेरिएंट्स शामिल हैं।

