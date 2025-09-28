इस दीवाली Honda Activa या TVS Jupiter खरीदना चाहते हैं, जानें दोनों की कीमत में कितना है अंतर

टेक्नोलॉजी डेस्क। Honda Activa vs TVS Jupiter: देश में हाल ही में लागू हुए GST 2.0 का सीधा फायदा अब ऑटोमोबाइल बाजार में देखने को मिल रहा है। छोटी कारों और 350cc तक के टू-व्हीलर्स की कीमतों में उल्लेखनीय कटौती की गई है। इससे बजट ग्राहकों के लिए टू-व्हीलर खरीदना और भी आसान हो गया है।

खासतौर पर स्कूटर सेगमेंट में यह बदलाव अधिक असरदार साबित हो रहा है, क्योंकि ये किफायती है। शहरी यात्राओं के लिए सबसे सुविधाजनक और व्यावहारिक विकल्प भी माने जाते हैं। भारत के सबसे ज्यादा बिकने वाले कम्यूटर स्कूटरों में Honda Activa और TVS Jupiter हमेशा से ग्राहकों की पहली पसंद रहे हैं। दोनों स्कूटर भरोसेमंद, फीचर-फ्रेंडली और रोजाना की सवारी के लिहाज से बिल्कुल उपयुक्त हैं। GST 2.0 के बाद इनकी कीमतों में जो कटौती हुई है, उसने ग्राहकों के लिए चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। आइए जानते हैं इन दोनों स्कूटरों के 110cc और 125cc वेरिएंट्स की कीमतें और किसमें है बेहतर डील।