लैपटॉप खरीदने से पहले इन बातों का रखें खास ख्याल, वरना हो जाएगा नुकसान

टेक्नोलॉजी डेस्क। आज लगभग हर काम के लिए लैपटॉप की जरूरत पड़ती है, फिर चाहे वह ऑनलाइन मीटिंग हो, ईमेल, वीडियो स्ट्रीमिंग या फिर फोटो-वीडियो एडिटिंग जैसे क्रिएटिव टास्क। इन सभी कामों के लिए पर्याप्त स्टोरेज बहुत जरूरी है। ऐसे में नया लैपटॉप खरीदते समय सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि आखिर कितनी स्टोरेज पर्याप्त होगी।
अगर आप लैपटॉप को ईमेल देखने, डॉक्यूमेंट एडिटिंग, वेब ब्राउजिंग, स्ट्रीमिंग और बेसिक ऑफिस टास्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो 256GB स्टोरेज आपके लिए बिल्कुल सही है।
128GB वाले मॉडल भी उपलब्ध हैं, लेकिन समय के साथ सॉफ्टवेयर अपडेट और ऐप्स के साइज बढ़ने लगते हैं, जिससे लैपटॉप धीमा होने लगता है। इसलिए 256GB बेसिक यूजर्स के लिए बेहतर और फ्यूचर-प्रूफ विकल्प माना जाता है।
क्रोमबुक उपयोग करने वालों के लिए 128GB काफी है, क्योंकि उसमें ज्यादातर काम क्लाउड पर ही होता है।
अगर आपका काम फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ग्राफिक डिजाइनिंग, गेमिंग या कंटेंट क्रिएशन से जुड़ा है, तो 256GB बहुत कम पड़ जाएगा।
AAA गेम्स कई GB स्पेस लेते हैं
हाई-क्वालिटी कैमरा फाइल्स का साइज काफी बड़ा होता है
वीडियो एडिटिंग प्रोजेक्ट्स स्टोरेज तेजी से भर देते हैं
इसलिए क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए कम से कम 1TB स्टोरेज का विकल्प चुनना चाहिए।
हार्डकोर गेमर्स और एडवांस लेवल कंटेंट क्रिएटर्स को इससे भी ज्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़ सकती है।
क्या लैपटॉप में स्टोरेज बाद में बढ़ाई जा सकती है?
कुछ साल पहले तक लैपटॉप में स्टोरेज बढ़ाना आसान था, लेकिन अब कई नए लैपटॉप में स्टोरेज सीधे मदरबोर्ड पर सोल्डर कर दी जाती है। ऐसे मॉडल में अपग्रेड करना लगभग नामुमकिन होता है।
यदि आप अपग्रेड का सोचकर कम स्टोरेज वाला लैपटॉप खरीद रहे हैं, तो पहले यह जरूर चेक करें कि उसमें SSD बदली जा सकती है या नहीं।
गेमिंग लैपटॉप्स में आमतौर पर अपग्रेड की सुविधा मिल जाती है।
जो लोग भारी डेटा स्टोर नहीं करते, उनके लिए क्लाउड स्टोरेज एक बेहतरीन विकल्प बन चुका है।
Google Photos
iCloud Photos
OneDrive
Google Drive
इनकी मदद से फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट कहीं भी एक्सेस किए जा सकते हैं। इसके अलावा Word, Excel और Photoshop जैसे ऐप्स के वेब वर्जन भी उपलब्ध हैं, जिससे सिस्टम में ज्यादा स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती।