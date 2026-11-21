टेक डेस्‍क। आजकल, Android पर WhatsApp बैकअप आपके Google अकाउंट स्टोरेज में गिने जाते हैं, और एक स्टैंडर्ड अकाउंट में Gmail, Google Drive और Google Photos पर शेयर किया गया 15GB तक का स्टोरेज होता है। जब वह भर जाता है, तो Google अकाउंट बैकअप तब तक रुक जाते हैं जब तक आप जगह खाली नहीं कर देते। बैकअप को WhatsApp के 2GB में ले जाने से वह प्रेशर कम हो सकता है, लेकिन सिर्फ़ नए बैकअप के लिए, और सिर्फ़ तभी जब आप प्रोवाइडर बदलते हैं और पुराने Google बैकअप को भी रोकते या डिलीट करते हैं, जो एक अलग स्टेप है।

2GB कितने समय तक चलता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना मीडिया रखते हैं। WhatsApp कोई आम बैकअप साइज़ पब्लिश नहीं करता है, और वीडियो सबसे ज़्यादा जगह लेते हैं (आप उन्हें बैकअप से बाहर रख सकते हैं)। अगर कोई बैकअप लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो नए बैकअप तब तक रुक जाते हैं जब तक आप जगह खाली नहीं कर देते या अपग्रेड नहीं कर लेते।

पेड ऑप्शन हैं WhatsApp Plus 100GB के साथ, और Meta One Core या Premium 2TB या 4TB के साथ। मुझे उम्मीद है कि जो लोग ज़्यादातर टेक्स्ट करते हैं, उन्हें फ़्री टियर से असली फ़ायदा होगा, जबकि जो कोई भी हर वीडियो सेव करता है, वह बहुत जल्द ही इसकी लिमिट तक पहुँच जाएगा। WhatsApp क्लाउड स्टोरेज पर बैकअप हमेशा एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं, और WhatsApp का कहना है कि न तो वह और न ही Meta उन्हें एक्सेस कर सकता है। पहला बैकअप बनने से पहले, आप सेटअप के दौरान एक पासकी, पासवर्ड या 64-डिजिट की एन्क्रिप्शन की चुनते हैं। इसे सुरक्षित रखें: अगर आप अपने WhatsApp अकाउंट का एक्सेस खो देते हैं और वह पासवर्ड या की भूल जाते हैं, तो WhatsApp इसे रीसेट नहीं कर सकता या आपके लिए बैकअप रिस्टोर नहीं कर सकता।