    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 03:09:40 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 03:09:40 PM (IST)
    WhatsApp ला रहा नया फीचर, अब मिस नहीं होगा किसी खास का स्टेटस अपडेट
    मैसेजिंग ऐप WhatsApp पर आ रहा है नया फीचर्स। (फाइल फोटो)

    1. WhatsApp ला रहा स्टेटस नोटिफिकेशन का नया फीचर।
    2. बीटा वर्जन 2.25.30.4 में फीचर की टेस्टिंग शुरू।
    3. यूजर्स चुन सकेंगे किन कॉन्टैक्ट्स का नोटिफिकेशन पाना।

    टेक डेस्क। मैसेजिंग ऐप WhatsApp लगातार अपने करोड़ों यूजर्स के लिए नए और उपयोगी फीचर्स पेश करता रहता है। अब कंपनी एक और दिलचस्प फीचर की टेस्टिंग कर रही है, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा, जो अपने करीबी दोस्तों या परिवार के स्टेटस अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते। WhatsApp बीटा वर्जन 2.25.30.4 अपडेट में यह नया फीचर कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए रोलआउट किया गया है।

    मिलेगा नया ‘Get Notifications’ ऑप्शन

    नए अपडेट के साथ यूजर्स को किसी भी कॉन्टैक्ट के स्टेटस में जाकर “Get notifications” का ऑप्शन चुनने की सुविधा मिलेगी। इसे एक्टिव करने पर जब भी वह कॉन्टैक्ट नया स्टेटस अपलोड करेगा, तो यूजर को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब इंस्टाग्राम की तरह WhatsApp पर भी हर स्टेटस अपडेट की जानकारी रियल टाइम में मिल सकेगी।


    मिलेंगे ‘Mute Notifications’ का विकल्प भी

    अगर कोई यूजर नोटिफिकेशन नहीं चाहता, तो उसे बंद करने का विकल्प भी दिया गया है। उसी मेनू में ‘Mute notifications’ का ऑप्शन मौजूद रहेगा, जिससे आप तय कर सकेंगे कि किन लोगों के अपडेट्स आप देखना चाहते हैं और किन्हें साइलेंट रखना है।

    बेहतर होगा यूजर एक्सपीरियंस

    WhatsApp का यह फीचर यूजर एक्सपीरियंस को और पर्सनल व कंट्रोल्ड बनाएगा। यह फीचर जल्द ही पब्लिक वर्जन में भी देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर अब WhatsApp पर किसी खास का स्टेटस मिस करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा।

