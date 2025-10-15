WhatsApp ला रहा नया फीचर, अब मिस नहीं होगा किसी खास का स्टेटस अपडेट

टेक डेस्क। मैसेजिंग ऐप WhatsApp लगातार अपने करोड़ों यूजर्स के लिए नए और उपयोगी फीचर्स पेश करता रहता है। अब कंपनी एक और दिलचस्प फीचर की टेस्टिंग कर रही है, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा, जो अपने करीबी दोस्तों या परिवार के स्टेटस अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते। WhatsApp बीटा वर्जन 2.25.30.4 अपडेट में यह नया फीचर कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए रोलआउट किया गया है।

मिलेगा नया ‘Get Notifications’ ऑप्शन नए अपडेट के साथ यूजर्स को किसी भी कॉन्टैक्ट के स्टेटस में जाकर “Get notifications” का ऑप्शन चुनने की सुविधा मिलेगी। इसे एक्टिव करने पर जब भी वह कॉन्टैक्ट नया स्टेटस अपलोड करेगा, तो यूजर को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब इंस्टाग्राम की तरह WhatsApp पर भी हर स्टेटस अपडेट की जानकारी रियल टाइम में मिल सकेगी।