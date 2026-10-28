WhatsApp ला रहा है iPhones पर अपना मीडिया हब, Mac के बाद iOS पर भी मिलेगा फीचर

टेक डेस्‍क। पिछले साल, WhatsApp ने Mac और वेब पर एक मीडिया हब पेश किया था, जो आपकी सभी बातचीत से फ़ोटो, वीडियो, लिंक और डॉक्यूमेंट एक ही जगह पर दिखाता है। अब, यह फ़ीचर iOS पर भी आने वाला है, जैसा कि लेटेस्ट WhatsApp बीटा (वर्जन 26.42.10.74) में देखा गया है।

मीडिया हब ऐप की सेटिंग्स में रहेगा, और यह सिर्फ़ वही मीडिया दिखाएगा जो आपको मिला है - इसलिए आपने जो कुछ भी भेजा है वह वहां नहीं होगा, और न ही गायब होने वाला मीडिया। इसमें दो टैब होंगे, हाल ही में मिले आइटम के लिए नया और सभी चीज़ों के लिए सभी मीडिया।