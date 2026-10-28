WhatsApp ला रहा है iPhones पर अपना मीडिया हब, Mac के बाद iOS पर भी मिलेगा फीचर
मीडिया हब ऐप की सेटिंग्स में रहेगा, और यह सिर्फ़ वही मीडिया दिखाएगा जो आपको मिला है - इसलिए आपने जो कुछ भी भेजा है वह वहां नहीं होगा, और न ही गायब होने वाला मीडिया।
Publish Date: Wed, 28 Oct 2026 01:09:25 PM (IST)Updated Date: Wed, 28 Oct 2026 01:13:28 PM (IST)
वाट्सऐप।
HighLights
- यह सिर्फ़ वही मीडिया दिखाएगा जो आपको मिला है।
- इसलिए आपने जो कुछ भी भेजा है वह वहां नहीं होगा।
- और न ही गायब होने वाला मीडिया इसमें शामिल होगा।
टेक डेस्क। पिछले साल, WhatsApp ने Mac और वेब पर एक मीडिया हब पेश किया था, जो आपकी सभी बातचीत से फ़ोटो, वीडियो, लिंक और डॉक्यूमेंट एक ही जगह पर दिखाता है। अब, यह फ़ीचर iOS पर भी आने वाला है, जैसा कि लेटेस्ट WhatsApp बीटा (वर्जन 26.42.10.74) में देखा गया है।
मीडिया हब ऐप की सेटिंग्स में रहेगा, और यह सिर्फ़ वही मीडिया दिखाएगा जो आपको मिला है - इसलिए आपने जो कुछ भी भेजा है वह वहां नहीं होगा, और न ही गायब होने वाला मीडिया। इसमें दो टैब होंगे, हाल ही में मिले आइटम के लिए नया और सभी चीज़ों के लिए सभी मीडिया।
- आप फ़ोटो, वीडियो या लिंक के हिसाब से फ़िल्टर कर पाएंगे, लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू के बीच स्विच कर पाएंगे। सिर्फ़ उन आइटम को देखने के लिए हार्ट आइकन पर टैप कर पाएंगे जिन पर आपने रिएक्ट किया है।
- हब में हर आइटम के लिए, आप उसे दूसरी बातचीत में फ़ॉरवर्ड कर पाएंगे, रिएक्शन जोड़ पाएंगे। उसे स्टार कर पाएंगे, या उस चैट पर जा पाएंगे जहां से आपको वह मिला था।
- इसमें एक सर्च फ़ंक्शन भी है जो फ़ोटो और वीडियो कैप्शन के साथ-साथ लिंक के साथ भी काम करता है, इसलिए आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं, भले ही आपको याद न हो कि वह आपको कब भेजा गया था।
अफ़सोस की बात है कि मीडिया हब अभी भी डेवलपमेंट में है, और यह अभी बीटा टेस्टर्स के लिए भी उपलब्ध नहीं है।
WhatsApp को भविष्य के अपडेट में उनमें से कुछ के लिए इसे रोल आउट करना शुरू कर देना चाहिए, हालांकि यह साफ़ नहीं है कि यह फ़ीचर सभी के लिए कब तैयार होगा।