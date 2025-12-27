WhatsApp में आने वाला है नया फीचर, चैटिंग होगी और मजेदार

टेक्नोलॉजी डेस्क। WhatsApp लगातार अपने यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नए-नए फीचर्स पर काम कर रहा है। अब कंपनी एक ऐसे नए फीचर की टेस्टिंग कर रही है, जो खासतौर पर चैनल एडमिन्स के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है।

इस फीचर की मदद से एडमिन सीधे अपने कॉन्टैक्ट्स को चैनल जॉइन करने का इनवाइट भेज सकेंगे, जिससे चैनल की पहुंच और फॉलोअर्स बढ़ाना आसान होगा। iOS बीटा वर्जन में हो रही टेस्टिंग रिपोर्ट्स के अनुसार, WhatsApp इस फीचर को iOS के बीटा वर्जन 25.37.10.74 में टेस्ट कर रहा है। फिलहाल यह सुविधा TestFlight बीटा प्रोग्राम के तहत कुछ चुनिंदा iPhone यूजर्स के लिए उपलब्ध है। उम्मीद है कि आने वाले समय में इसे और ज्यादा बीटा टेस्टर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा।

एक साथ 64 कॉन्टैक्ट्स को भेज पाएंगे इनवाइट नए फीचर के जरिए चैनल एडमिन एक बार में अधिकतम 64 लोगों को इनवाइट भेज सकेंगे। WhatsApp खुद एक ऑटोमैटिक इनविटेशन मैसेज जनरेट करेगा, जिसमें चैनल का प्रीव्यू और ‘Follow’ बटन शामिल होगा। इससे यूजर्स को चैनल की जानकारी तुरंत मिल जाएगी और वे आसानी से उसे फॉलो कर सकेंगे। स्पैम से बचाने के लिए खास व्यवस्था WhatsApp ने इस फीचर में स्पैम से बचाव का भी ध्यान रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक, इनवाइट भेजने के लिए टेम्पररी ब्रॉडकास्ट लिस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। इनवाइट मैसेज सिर्फ उन्हीं यूजर्स को मिलेगा, जिन्होंने एडमिन का नंबर अपने फोन में सेव कर रखा है।