    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 27 Dec 2025 12:22:51 PM (IST)Updated Date: Sat, 27 Dec 2025 12:22:51 PM (IST)
    WhatsApp में आने वाला है नया फीचर, चैटिंग होगी और मजेदार
    HighLights

    1. WhatsApp में आने वाला है नया फीचर।
    2. iOS बीटा वर्जन में हो रही टेस्टिंग।
    3. एक साथ 64 कॉन्टैक्ट्स को भेज पाएंगे इनवाइट।

    टेक्नोलॉजी डेस्क। WhatsApp लगातार अपने यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नए-नए फीचर्स पर काम कर रहा है। अब कंपनी एक ऐसे नए फीचर की टेस्टिंग कर रही है, जो खासतौर पर चैनल एडमिन्स के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है।

    इस फीचर की मदद से एडमिन सीधे अपने कॉन्टैक्ट्स को चैनल जॉइन करने का इनवाइट भेज सकेंगे, जिससे चैनल की पहुंच और फॉलोअर्स बढ़ाना आसान होगा।

    iOS बीटा वर्जन में हो रही टेस्टिंग

    रिपोर्ट्स के अनुसार, WhatsApp इस फीचर को iOS के बीटा वर्जन 25.37.10.74 में टेस्ट कर रहा है। फिलहाल यह सुविधा TestFlight बीटा प्रोग्राम के तहत कुछ चुनिंदा iPhone यूजर्स के लिए उपलब्ध है। उम्मीद है कि आने वाले समय में इसे और ज्यादा बीटा टेस्टर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा।


    एक साथ 64 कॉन्टैक्ट्स को भेज पाएंगे इनवाइट

    नए फीचर के जरिए चैनल एडमिन एक बार में अधिकतम 64 लोगों को इनवाइट भेज सकेंगे। WhatsApp खुद एक ऑटोमैटिक इनविटेशन मैसेज जनरेट करेगा, जिसमें चैनल का प्रीव्यू और ‘Follow’ बटन शामिल होगा। इससे यूजर्स को चैनल की जानकारी तुरंत मिल जाएगी और वे आसानी से उसे फॉलो कर सकेंगे।

    स्पैम से बचाने के लिए खास व्यवस्था

    WhatsApp ने इस फीचर में स्पैम से बचाव का भी ध्यान रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक, इनवाइट भेजने के लिए टेम्पररी ब्रॉडकास्ट लिस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। इनवाइट मैसेज सिर्फ उन्हीं यूजर्स को मिलेगा, जिन्होंने एडमिन का नंबर अपने फोन में सेव कर रखा है।

    Android यूजर्स को पहले मिला था यह फीचर

    चैनल इनवाइटेशन फीचर इससे पहले Android के बीटा वर्जन 2.26.1.8 में देखा गया था। अब iOS यूजर्स के लिए भी इसे टेस्ट किया जा रहा है, जिससे साफ है कि कंपनी जल्द ही इसे सभी प्लेटफॉर्म्स पर लॉन्च कर सकती है।

    WhatsApp के अन्य अपकमिंग फीचर्स

    इसके अलावा WhatsApp स्टेटस सेक्शन में विज्ञापनों को विस्तार दे चुका है। साथ ही, रिएक्शन ट्रे में नए इमोजी जोड़ने, लिंक्ड डिवाइस मेनू में पेरिफेरल्स लिस्ट जैसे फीचर्स पर भी काम चल रहा है।

    यह नया इनवाइट फीचर चैनल एडमिन्स के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है और WhatsApp चैनल्स की लोकप्रियता को और बढ़ा सकता है।

