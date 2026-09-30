Whatsapp मैसेज पर कल से लगेगा चार्ज, जानिए 1 अक्टूबर से क्या-क्या बदल जाएगा?

बिजनेस डेस्क। 1 अक्टूबर 2026 से Whatsapp बिजनेस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। नियम के अनुसार, जब कोई ग्राहक किसी बिजनेस को मैसेज करता था, तो कंपनी अगले 24 घंटे के अंदर बिना कोई फीस दिए ग्राहक को जवाब देती थी। लेकिन अब ऐसा फ्री में नहीं कर पाएंगी।

ये बदलाव केवल API का इस्तेमाल करने वाले बड़े कारोबारों और कंपनियों पर लागू होगा। आम आदमी या छोटे कारोबारियों को 'वॉट्सएप बिजनेस एप' चलाने पर सेवा पहले की तरह फ्री ही रहेगा। कंपनियों को 30 सितंबर तक पेमेंट का तरीका अपने अकाउंट में जोड़ना होगा और कोई ऐसा नहीं करता है तो 1 अक्टूबर से उनके सर्विस मैसेज की डिलीवरी रोक दी जाएगी। किस किस चीज में चार्ज लगेगा जब आप किसी कंपनी को मैसेज करते थे, तो अगले 24 घंटे में कंपनी आपको ऑर्डर कन्फर्मेशन, ट्रैकिंग लिंक या डिलीवरी डिटेल्स जैसे मैसेज भेजती है, जो कि अब तक फ्री था लेकिन अब मैसेज भेजने पर कंपनियों को फीस देनी होगी।