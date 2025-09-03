WhatsApp Users Alert: आईफोन यूजर्स तुरंत वॉट्सएप करें अपडेट, CERT-In ने जारी की हाई-रिस्क एडवाइजरी

टेक्नोलॉजी डेस्क। अगर आप iPhone या Mac पर WhatsApp इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए तुरंत ऐप अपडेट करना बेहद जरूरी है। भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने हाल ही में एक गंभीर सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि WhatsApp के पुराने वर्जन में ऐसा बग है, जो यूजर्स के संवेदनशील डाटा को जोखिम में डाल सकता है।

कहां है खामी? CERT-In की रिपोर्ट के मुताबिक यह खामी इन वर्जन्स को प्रभावित कर रही है: WhatsApp for iOS – 2.25.21.73 से पहले के वर्जन

WhatsApp Business for iOS – 2.25.21.78

WhatsApp for Mac – 2.25.21.78 यह बग लिंक्ड डिवाइस पर मैसेज सिंक्रोनाइजेशन के गलत तरीके से हैंडल होने के कारण है। इसके जरिए हैकर्स: ऑथराइजेशन कंट्रोल को बायपास कर सकते हैं।

किसी भी URL को प्रोसेस करा सकते हैं।

संवेदनशील यूजर डाटा तक पहुंच बना सकते हैं। Apple के बग से बढ़ा खतरा CERT-In ने यह भी चेतावनी दी है कि कुछ मामलों में इस WhatsApp खामी का इस्तेमाल AppleOS के CVE-2025-43300 बग के साथ किया गया है। दोनों को मिलाकर हाई-प्रोफाइल यूजर्स पर टारगेटेड अटैक किए जाने की आशंका बढ़ जाती है, जिससे उनके सुरक्षा पर एक गंभीर खतरा पैदा हो जाता है।