WhatsApp Users Alert: आईफोन यूजर्स तुरंत वॉट्सएप करें अपडेट, CERT-In ने जारी की हाई-रिस्क एडवाइजरी
CERT-In ने WhatsApp iOS और Mac यूज़र्स के लिए गंभीर सुरक्षा खतरे की चेतावनी दी है। पुराने वर्जन में मौजूद खामी से हैकर्स डाटा चुरा सकते हैं और अनधिकृत एक्सेस पा सकते हैं। CERT-In ने यूज़र्स को तुरंत ऐप अपडेट करने, संदिग्ध लिंक से बचने और आधिकारिक सुरक्षा अपडेट पर नज़र रखने की सलाह दी है।
Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 08:40:43 AM (IST)
Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 08:40:43 AM (IST)
वॉट्सएप तुरंत करें अपडेट। (फाइल फोटो)
HighLights
- WhatsApp iOS और Mac में खतरनाक सुरक्षा खामी पाई गई।
- पुराने वर्जन यूज़र्स के संवेदनशील डाटा पर खतरा मंडराया।
- CERT-In ने तुरंत अपडेट करने की सख्त चेतावनी दी।
टेक्नोलॉजी डेस्क। अगर आप iPhone या Mac पर WhatsApp इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए तुरंत ऐप अपडेट करना बेहद जरूरी है। भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने हाल ही में एक गंभीर सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि WhatsApp के पुराने वर्जन में ऐसा बग है, जो यूजर्स के संवेदनशील डाटा को जोखिम में डाल सकता है।
कहां है खामी?
CERT-In की रिपोर्ट के मुताबिक यह खामी इन वर्जन्स को प्रभावित कर रही है:
- WhatsApp for iOS – 2.25.21.73 से पहले के वर्जन
- WhatsApp Business for iOS – 2.25.21.78
- WhatsApp for Mac – 2.25.21.78
यह बग लिंक्ड डिवाइस पर मैसेज सिंक्रोनाइजेशन के गलत तरीके से हैंडल होने के कारण है। इसके जरिए हैकर्स:
- ऑथराइजेशन कंट्रोल को बायपास कर सकते हैं।
- किसी भी URL को प्रोसेस करा सकते हैं।
- संवेदनशील यूजर डाटा तक पहुंच बना सकते हैं।
Apple के बग से बढ़ा खतरा
CERT-In ने यह भी चेतावनी दी है कि कुछ मामलों में इस WhatsApp खामी का इस्तेमाल AppleOS के CVE-2025-43300 बग के साथ किया गया है। दोनों को मिलाकर हाई-प्रोफाइल यूजर्स पर टारगेटेड अटैक किए जाने की आशंका बढ़ जाती है, जिससे उनके सुरक्षा पर एक गंभीर खतरा पैदा हो जाता है।
कैसे रहें सुरक्षित?
- WhatsApp को तुरंत लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट करें।
- संदिग्ध लिंक और मैसेज पर क्लिक करने से बचें।
- WhatsApp और CERT-In की आधिकारिक अपडेट्स पर नज़र रखें।
फीचर टेस्टिंग भी जारी
इसी बीच, WhatsApp ‘Close Friends’ नामक नया फीचर टेस्ट कर रहा है, जिससे यूजर्स अपने स्टेटस सिर्फ चुनिंदा कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर कर पाएंगे।