त्योहारी खरीदारी के बीच अलर्ट पर रहें WhatsApp यूजर्स, लुभावने ऑफर्स से रहें सावधान, इन सेटिंग्स से सुरक्षित रखें अपना खाता

टेक्नोलॉजी डेस्क। देश में त्योहारों की शुरुआत के साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर बंपर सेल और छूट की भरमार है। त्योहार की इसी हलचल के बीच साइबर जालसाज भी मासूम लोगों की मेहनत की कमाई हड़पने की फिराक में जुट गए हैं। नामी कंपनियों के फर्जी प्रोफाइल तैयार कर, लुभावने ऑफर्स के नाम पर खतरनाक पेमेंट लिंक भेजकर और मोबाइल में दुर्भावनापूर्ण एपीके (APK) फाइलें इंस्टॉल करवाकर यूजर्स को निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह के वित्तीय फ्रॉड को अंजाम देने के लिए जालसाज सबसे अधिक व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं।

साइबर हमलों से सुरक्षित रहें ठग कभी मुफ्त उपहार, कूपन और लॉटरी का झांसा देते हैं, तो कभी पार्सल डिलीवरी में समस्या का बहाना बनाकर लोगों को भ्रमित करते हैं। कई मामलों में तो जालसाज खुद को कानून प्रवर्तन एजेंसियों या सरकारी विभागों का अधिकारी बताकर कानूनी कार्रवाई का खौफ दिखाते हैं, ताकि घबराहट में यूजर पैसे ट्रांसफर कर दे। हालांकि, व्हाट्सएप में उपलब्ध कुछ जरूरी सुरक्षा टूल्स को सक्रिय करके इन साइबर हमलों से सुरक्षित रहा जा सकता है।

अनजान नंबरों की घंटी पर लगाएं लगाम साइबर ठग अक्सर अनचाही कॉल करके तुरंत दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। इससे बचने के लिए ऐप में 'साइलेंस अननोन कॉलर्स' (Silence Unknown Callers) का विकल्प सक्रिय किया जा सकता है। इसे चालू करने के बाद किसी भी गैर-सहेजे गए नंबर से आने वाली कॉल की घंटी सीधे फोन पर नहीं बजती, बल्कि वह सिर्फ कॉल्स हिस्ट्री में दिखाई देती है। इसे एक्टिव करने के लिए यूजर को व्हाट्सएप सेटिंग्स में जाकर 'प्राइवेसी' सेक्शन चुनना होगा और वहां 'कॉल्स' के तहत इस विकल्प को ऑन करना होगा। अज्ञात नंबरों की पृष्ठभूमि की जानकारी अज्ञात नंबरों से आने वाली कॉल्स के प्रति सतर्कता बरतने के लिए एंड्रॉयड डिवाइस पर कॉलिंग स्क्रीन पर ही अतिरिक्त विवरण दिखाई देता है। इससे यह तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि संबंधित नंबर किसी साझा ग्रुप से जुड़ा है या नहीं, अथवा वह अंतरराष्ट्रीय नंबर तो नहीं है। यह जानकारी बातचीत शुरू होने से पहले ही कॉल के फर्जी होने का संकेत दे देती है।