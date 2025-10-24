दिनभर YouTube Shorts देखने की है आदत? इस नए फीचर से लगेगा ब्रेक, घंटों स्क्रॉलिंग की लत होगी खत्म

टेक्नोलॉजी डेस्क। अगर आप भी दिनभर YouTube Shorts स्क्रॉल करते रहते हैं, तो अब आपकी इस आदत पर लगाम लगने वाली है। YouTube ने Shorts Timer नाम का एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसकी मदद से यूजर्स शॉर्ट वीडियो देखने का समय खुद तय कर सकते हैं।

क्या है YouTube Shorts Timer फीचर? इस फीचर के जरिए यूजर ऐप में शॉर्ट वीडियो देखने की डेली टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं। जैसे ही यह तय समय सीमा पूरी हो जाती है, YouTube अपने आप Shorts फीड को रोक देता है। इसके साथ ही स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देता है - 'आज का शॉर्ट्स देखने का समय पूरा हो चुका है।'

सोच-समझकर वीडियो देखने की पहल YouTube का यह नया फीचर Mindful Viewing यानी सोच-समझकर वीडियो देखने को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। कंपनी का कहना है कि कई बार यूजर्स बिना ध्यान दिए लंबे समय तक शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं, जिससे स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। Responsible Digital Habits का हिस्सा YouTube ने बताया कि यह फीचर उसके Responsible Digital Habits मिशन का हिस्सा है। इससे पहले प्लेटफॉर्म Take a Break और Bedtime Reminder जैसे फीचर पेश कर चुका है, जो यूजर्स को कुछ समय बाद ब्रेक लेने की सलाह देते हैं।