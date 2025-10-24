मेरी खबरें
    दिनभर YouTube Shorts देखने की है आदत? इस नए फीचर से लगेगा ब्रेक, घंटों स्क्रॉलिंग की लत होगी खत्म

    अगर आप भी दिनभर YouTube Shorts स्क्रॉल करते रहते हैं, तो अब आपकी इस आदत पर लगाम लगने वाली है। YouTube ने Shorts Timer नाम का एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसकी मदद से यूजर्स शॉर्ट वीडियो देखने का समय खुद तय कर सकते हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 02:38:58 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 02:44:48 PM (IST)
    दिनभर YouTube Shorts देखने की है आदत? इस नए फीचर से लगेगा ब्रेक, घंटों स्क्रॉलिंग की लत होगी खत्म
    HighLights

    1. YouTube Shorts Timer फीचर लॉन्च।
    2. सोच-समझकर वीडियो देखने को बढ़ावा।
    3. Responsible Digital Habits का हिस्सा।

    क्या है YouTube Shorts Timer फीचर?

    इस फीचर के जरिए यूजर ऐप में शॉर्ट वीडियो देखने की डेली टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं। जैसे ही यह तय समय सीमा पूरी हो जाती है, YouTube अपने आप Shorts फीड को रोक देता है। इसके साथ ही स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देता है - 'आज का शॉर्ट्स देखने का समय पूरा हो चुका है।'


    सोच-समझकर वीडियो देखने की पहल

    YouTube का यह नया फीचर Mindful Viewing यानी सोच-समझकर वीडियो देखने को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। कंपनी का कहना है कि कई बार यूजर्स बिना ध्यान दिए लंबे समय तक शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं, जिससे स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है।

    Responsible Digital Habits का हिस्सा

    YouTube ने बताया कि यह फीचर उसके Responsible Digital Habits मिशन का हिस्सा है। इससे पहले प्लेटफॉर्म Take a Break और Bedtime Reminder जैसे फीचर पेश कर चुका है, जो यूजर्स को कुछ समय बाद ब्रेक लेने की सलाह देते हैं।

    पहले से ज्यादा सख्त फीचर

    जहां पहले के फीचर को आसानी से इग्नोर किया जा सकता था, वहीं Shorts Timer थोड़ा सख्त है। तय समय सीमा पूरी होने के बाद ऐप में Shorts फीड अपने आप रुक जाती है और अगली वीडियो देखने के लिए टाइमर सेटिंग बदलनी पड़ती है।

    जल्द आएगा पैरेंटल कंट्रोल में

    फिलहाल यह फीचर सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स के लिए उपलब्ध है, लेकिन कंपनी जल्द ही इसे Parental Control के तहत भी लाने की तैयारी में है। इसके बाद माता-पिता अपने बच्चों के लिए Shorts देखने की लिमिट सेट कर सकेंगे। उम्मीद है कि साल के अंत तक यह अपडेट पैरेंटल मोड में भी शामिल हो जाएगा।

