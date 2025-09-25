PM Awas Yojana के 3000 लाभार्थियों को मिलेगा दिवाली का गिफ्ट, ऐसा करने पर मिलेंगे अतिरिक्त दस हजार रुपये

अंबेडकरनगर, डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 3000 लाभार्थियों को दिवाली गिफ्ट मिलने वाला है, जहां पहली किस्त जारी की जाएगी। इसके तहत 28200 आवेदनों में से विधवा, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। तीन नगर पालिका अकबरपुर, जलालपुर, टांडा तथा चारों नगर पंचायत के लाभार्थियों का चयन कर जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) ने डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर नगरीय निकाय निदेशालय लखनऊ भेजा है।

सत्यापन सर्वे का चल रहा काम इसके अलावा इस समय अन्य आवेदनों के लिए सत्यापन सर्वे का काम भी तेजी से किया जा रहा है। शहर के जरूरतमंद गरीबों को दीपावली पर शासन आवास का उपहार देगा। पहली, दूसरी व तीसरी किस्त प्राप्त होने के 12 माह के भीतर आवास निर्माण पूरा करने वाले लाभार्थियों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन के रूप में 10 हजार रुपये की अतिरिक्त धनराशि दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि धनतेरस तक योजना की पहली किस्त की धनराशि बैंक खाते में पहुंचेगी।