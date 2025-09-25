मेरी खबरें
    PM Awas Yojana के 3000 लाभार्थियों को मिलेगा दिवाली का गिफ्ट, ऐसा करने पर मिलेंगे अतिरिक्त दस हजार रुपये

    PM Awas Yojana: उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 3000 लाभार्थियों को दिवाली गिफ्ट मिलने वाला है। पहली, दूसरी व तीसरी किस्त प्राप्त होने के 12 माह के भीतर आवास निर्माण पूरा करने वाले लाभार्थियों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन के रूप में 10 हजार रुपये की अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 05:10:00 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 05:10:00 PM (IST)
    HighLights

    1. 3000 लोगों को मिलेगा दीवाली गिफ्ट
    2. सीधे बैंक खाते में पहुंचेगी पहली किस्त
    3. सत्यापन सर्वे का तेजी से चल रहा काम

    अंबेडकरनगर, डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 3000 लाभार्थियों को दिवाली गिफ्ट मिलने वाला है, जहां पहली किस्त जारी की जाएगी। इसके तहत 28200 आवेदनों में से विधवा, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। तीन नगर पालिका अकबरपुर, जलालपुर, टांडा तथा चारों नगर पंचायत के लाभार्थियों का चयन कर जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) ने डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर नगरीय निकाय निदेशालय लखनऊ भेजा है।

    सत्यापन सर्वे का चल रहा काम

    इसके अलावा इस समय अन्य आवेदनों के लिए सत्यापन सर्वे का काम भी तेजी से किया जा रहा है। शहर के जरूरतमंद गरीबों को दीपावली पर शासन आवास का उपहार देगा। पहली, दूसरी व तीसरी किस्त प्राप्त होने के 12 माह के भीतर आवास निर्माण पूरा करने वाले लाभार्थियों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन के रूप में 10 हजार रुपये की अतिरिक्त धनराशि दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि धनतेरस तक योजना की पहली किस्त की धनराशि बैंक खाते में पहुंचेगी।

    पात्र व अपात्र चिन्हित के लिए टीम गठित

    जिलाधिकारी अनुपम शुक्ल ने आवेदन सर्वे कर पात्र व अपात्र चिन्हित के लिए टीम गठित की है। उनकी टीम में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी, तहसीलदार, लेखपाल एवं डूडा के अधिकारी टीम में शामिल हैं। इसके तहत हर वार्ड में अधिकारियों की टीम भ्रमण कर रही है और भौतिक रूप से लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है। सत्यापन सर्वें के अनुसार तीनों नगर पालिका व चारों नगर पंचायतों ने मिलाकर तीन हजार पात्रों को चयन कर लिया गया है और इन्हीं को दिवाली का गिफ्ट मिलेगा। दीपावली तक लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त की धनराशि डीबीटी के माध्यम से भेज दी जाएगी।

    इस पर नोडल अधिकारी डूडा बीना सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, 'तीन हजार लाभार्थियों का डीपीआर तैयार कर निदेशालय भेजा गया है। धनतेरस एवं दीपावली तक योजना की पहली किस्त लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचेगी। शेष अन्य आवेदनों की सत्यापन प्रक्रिया को तेजी से पूरा कराया जा रहा है।'

