Ayodhya Deepotsav 2025: इस बार अयोध्या में और भी भव्य होगा दीपोत्सव, 1 हजार ड्रोन दिखाएंगे शो

एजेंसी, अयोध्या। अयोध्या में दीपोत्सव बहुत ही भव्य होता है। पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार दीपों को प्रज्वलित करने का लगातार विश्व रिकॉर्ड बना रही है। इस बार भले रिकॉर्ड न बने, लेकिन यह पहले से बहुत ही भव्य और आकर्षक होने वाला है।

दरअसल, पर्यटन विभाग दीये जलाने का रिकॉर्ड सात साल से लगातार बना रहा था। हर साल पिछले साल से ज्यादा दिये जलते थे। इस साल यह तय किया गया है कि 2025 के दीपोत्सव में दीये जलाने का विश्व रिकॉर्ड नहीं बनाया जाएगा। इस पर होने वाले खर्चे को बचाकर एक हजार ड्रोन का शो किया जाएगा, जिससे यह और भी आकर्षक लगेगा।

19 अक्टूबर को अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन होने वाला है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद साल 2017 में इसका आयोजन शुरू किया था। उसके बाद से लगातार सात विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज हुए थे। अयोध्या में दीपोत्सव पर बने थे ये रिकॉर्ड पिछले दो वर्षों में अयोध्या के दीपोत्सव पर बने रिकॉर्ड की बात करें, तो इसमें 30 हजार स्वयं सेवकों ने सरयू नदी के 55 घाटों सहित दूसरे स्थलों पर 25 लाख 12 हजार 585 दीये जलाए थे। उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड 1 हजार 121 अर्चकों ने सरयू नदी पर महाआरती की थी।