    Ram Mandir Dhwajarohan: राम मंदिर पर फहराई धर्म ध्वजा, मोदी बोले- अब मानसिक गुलामी से मुक्ति का समय

    Ayodhya Ram Mandir Flag Hoisting: अयोध्या में आज PM मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण की तैयारी के तहत पूजा-अर्चना और रोड शो किया। पीएम मोदी ने अभिजीत मुहूर्त में 161 फीट ऊंचे शिखर पर केसरिया ध्वजा फहराई। शहर फूलों से सजा है। मंदिर परिसर में 5-लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 25 Nov 2025 11:41:10 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 25 Nov 2025 12:48:11 PM (IST)
    Ram Mandir Flag Hoisting: राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर होगा ध्वजारोहण।

    HighLights

    1. PM मोदी ने अयोध्या पहुंचकर रामदरबार में पूजा की।
    2. अभिजीत मुहूर्त में मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण फहराई।
    3. 161 फीट ऊंचे शिखर पर केसरिया ध्वजा फहरा रहा है।

    एजेंसी, अयोध्या। Ram Mandir Flag Hoisting: अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागव के साथ राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वजारोहण फहराई। इस दौरान राम मंदिर का परिसर श्रद्धालुओं के जय श्रीम राम के नारे से गूंज उठा।

    पीएम मोदी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ पहली बार रामदरबार में पूजा-अर्चना की। प्रधानमंत्री ने सप्त ऋषियों के दर्शन और मंदिर परिसर में बने जलाशय को भी देखा।

    इससे पहले पीएम मोदी ने साकेत कॉलेज से रामजन्मभूमि तक करीब डेढ़ किलोमीटर लंबा भव्य रोड शो किया। स्कूली बच्चों ने काफिले पर फूल बरसाए और महिलाओं ने जगह-जगह पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। दोपहर 12:30 बजे अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा शिखर पर फहराई जाएगी। इस ध्वजारोहण के साथ राम मंदिर को पूर्ण माना जाएगा। कार्यक्रम में मोहन भागवत सहित लगभग 7 हजार लोग मौजूद हैं।


    अयोध्या शहर को 1000 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। मंदिर परिसर के लिए 5-लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। ATS, NSG, SPG, CRPF और PAC के जवान तैनात हैं। सुबह रामलला की विशेष आरती की गई, जिसमें रामलला ने सोने व रेशमी धागों से बने पीतांबर धारण किए। ध्वजा का दंड 21 किलो सोने से मढ़ा गया है। यह 4 किलोमीटर दूर से दिखाई देगी।

    यहां देखें राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराए जाने से जुड़ा हर अपडेट...

    मंदिर निर्माण में समय लगा- मोहन भागवत

    आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि राम राज्य का ध्वज, जो कभी अयोध्या में फहराता था। दुनिया में शांति और समृद्धि का संचार करता था। अब अपने शिखर पर विराजमान है। हमने इसे होते हुए देखा है। ध्वज एक प्रतीक है। मंदिर निर्माण में समय लगा। अगर, आप 500 वर्षों को अलग भी कर दें, तो भी इसमें 30 वर्ष लगे।

    रामराज्य के सिद्धांत कालजयी हैं- योगी आदित्यनाथ

    • योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था और स्वाभिमान का प्रतीक है। मैं इसके लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। यह ध्वज इस बात का प्रमाण है कि धर्म का प्रकाश अमर है और रामराज्य के सिद्धांत कालजयी हैं।

    • 2014 में जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने, तो करोड़ों भारतीयों के हृदय में जो आस्था जगी थी। वह अब इस भव्य राम मंदिर के रूप में प्रतीक है। यह भगवा ध्वज धर्म, निष्ठा, सत्य, न्याय और 'राष्ट्र धर्म' का प्रतीक है।

    भव्य मंदिर में ध्वजारोहण एक नए युग का सूत्रपात

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्री अयोध्या धाम में भगवान राम के भव्य मंदिर में ध्वजारोहण किसी यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं, बल्कि एक नए युग का सूत्रपात है। मैं इस अवसर पर राम भक्तों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करता हूं।

    पीएम मोदी ने मोहन भागवत के साथ फहराई धर्म ध्वजा

    प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत ने पवित्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराया, जो मंदिर निर्माण के पूरा होने का प्रतीक है। 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा समकोण त्रिभुजाकार ध्वज, भगवान श्री राम के तेज और पराक्रम का प्रतीक, एक दीप्तिमान सूर्य की छवि के साथ कोविदारा वृक्ष की छवि के साथ अंकित है।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के राम मंदिर में पूजा अर्चना की। यह पहली बार है, जब दोनों ने एकसाथ राम मंदिर में रामलला की पूजा की है।

    मंदिर परिसर का किया अवलोकन

    naidunia_image

    अयोध्या में आज होने वाले श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ऐतिहासिक ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंदिर परिसर का अवलोकन किया।

