Ram Mandir Dhwajarohan: राम मंदिर पर फहराई धर्म ध्वजा, मोदी बोले- अब मानसिक गुलामी से मुक्ति का समय

एजेंसी, अयोध्या। Ram Mandir Flag Hoisting: अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागव के साथ राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वजारोहण फहराई। इस दौरान राम मंदिर का परिसर श्रद्धालुओं के जय श्रीम राम के नारे से गूंज उठा।
पीएम मोदी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ पहली बार रामदरबार में पूजा-अर्चना की। प्रधानमंत्री ने सप्त ऋषियों के दर्शन और मंदिर परिसर में बने जलाशय को भी देखा।
इससे पहले पीएम मोदी ने साकेत कॉलेज से रामजन्मभूमि तक करीब डेढ़ किलोमीटर लंबा भव्य रोड शो किया। स्कूली बच्चों ने काफिले पर फूल बरसाए और महिलाओं ने जगह-जगह पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। दोपहर 12:30 बजे अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा शिखर पर फहराई जाएगी। इस ध्वजारोहण के साथ राम मंदिर को पूर्ण माना जाएगा। कार्यक्रम में मोहन भागवत सहित लगभग 7 हजार लोग मौजूद हैं।
अयोध्या शहर को 1000 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। मंदिर परिसर के लिए 5-लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। ATS, NSG, SPG, CRPF और PAC के जवान तैनात हैं। सुबह रामलला की विशेष आरती की गई, जिसमें रामलला ने सोने व रेशमी धागों से बने पीतांबर धारण किए। ध्वजा का दंड 21 किलो सोने से मढ़ा गया है। यह 4 किलोमीटर दूर से दिखाई देगी।
यहां देखें राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराए जाने से जुड़ा हर अपडेट...
#WATCH | Ayodhya Dhwajarohan | RSS Sarsanghchalak Mohan Bhagwat says, "The 'dhwaj' of Ram Rajya, which once flew high in Ayodhya and used to spread peace and prosperity to the world, is now seated at its 'shikhar' and we witnessed this happening. 'Dhwaj' is a symbol...It took… pic.twitter.com/TlKwbJubla
आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि राम राज्य का ध्वज, जो कभी अयोध्या में फहराता था। दुनिया में शांति और समृद्धि का संचार करता था। अब अपने शिखर पर विराजमान है। हमने इसे होते हुए देखा है। ध्वज एक प्रतीक है। मंदिर निर्माण में समय लगा। अगर, आप 500 वर्षों को अलग भी कर दें, तो भी इसमें 30 वर्ष लगे।
#WATCH | Ayodhya Dhwajarohan | UP CM Yogi Adityanath says, "... This grand temple is the symbol of 140 crore Indians' faith and self-respect. I congratulate all the 'Karma yogis' who sacrificed themselves for this... This flag is the proof that the light of Dharma is immortal and… pic.twitter.com/efNvUyhhWN
#WATCH | Ayodhya Dhwajarohan | UP CM Yogi Adityanath says, "...Flag hoisting at the grand temple of Bhagwan Ram in Shri Ayodhya Dham is not a 'Poornaahuti' of a 'Yagya' but a beginning of a new era. I thank PM, Modi, on this occassion on behalf of Ram devotees..."
(Source: DD) pic.twitter.com/SZsEtz0jlh
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्री अयोध्या धाम में भगवान राम के भव्य मंदिर में ध्वजारोहण किसी यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं, बल्कि एक नए युग का सूत्रपात है। मैं इस अवसर पर राम भक्तों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करता हूं।
#WATCH | Ayodhya Dhwajarohan | PM Modi and RSS Sarsanghchalak Mohan Bhagwat ceremonially hoist the saffron flag on the Shikhar of the sacred Shri Ram Janmbhoomi Temple, symbolising the completion of the temple’s construction.
The right-angled triangular flag, measuring 10 feet… pic.twitter.com/Ip8mATz2DC
प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत ने पवित्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराया, जो मंदिर निर्माण के पूरा होने का प्रतीक है। 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा समकोण त्रिभुजाकार ध्वज, भगवान श्री राम के तेज और पराक्रम का प्रतीक, एक दीप्तिमान सूर्य की छवि के साथ कोविदारा वृक्ष की छवि के साथ अंकित है।
#WATCH | Ayodhya Dhwajarohan | PM Modi and Sarsanghchalak Mohan Bhagwat offer prayers at Ram Lalla Garbha Grah
UP CM Yogi Adityanath and UP Governor Anandiben Patel are also present
(Source: DD) pic.twitter.com/Di62vOy09r
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के राम मंदिर में पूजा अर्चना की। यह पहली बार है, जब दोनों ने एकसाथ राम मंदिर में रामलला की पूजा की है।
अयोध्या में आज होने वाले श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ऐतिहासिक ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंदिर परिसर का अवलोकन किया।