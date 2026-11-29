डिजिटल डेस्क, वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को काशी में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। एक निजी चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि संविधान व आरक्षण को लेकर अफवाह फैलाने वाले तथा चुनाव के बाद 'खटाखट-खटाखट' का वादा करने वालों को अब यूपी की जनता 'सफाचट-सफाचट' करने के लिए तैयार है। जो कल तक चोर था, आज दरोगा बनने का ढोंग करे तो जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी।

कांग्रेस व सपा के बीच शह-मात का खेल चल रहा है। पूरा कुनबा बिखरने वाला है, इसी भय से जल्दबाजी में प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताते हुए उन्होंने कहा कि जिनकी सरकार का वार्षिक बजट तीन लाख करोड़ रुपये था, वे चार लाख करोड़ रुपये की घोषणाएं कर रहे हैं, आखिर इसके लिए पैसे कहां से लाएंगे?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चुनाव की अपनी रणनीति होती है। भारत विरोधी ताकतों ने एकजुट होकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया था। तमाम एनजीओ की मदद से संविधान और आरक्षण समेत विभिन्न मुद्दों पर जनता के बीच अफवाहें फैलाई गईं। चुनाव के बाद 'खटाखट-खटाखट' करने की बात कहने वालों को अब जनता आगामी चुनावों में 'सफाचट-सफाचट' करने के लिए तैयार है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या इंडी गठबंधन, जिन लोगों ने गलतबयानी की थी, उन सभी को जवाब देने के लिए देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश तैयार है।

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था तीन गुना हुई है। यूपी को 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। सपा-बसपा के सात कार्यकालों के मुकाबले हमारी सरकार ने दोगुने से अधिक नौकरियां दी हैं। हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देकर बेरोजगार नहीं बनाना चाहते, बल्कि रोजगार की गारंटी देना चाहते हैं। गोरखपुर ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश मेरा घर है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमने केवल राम मंदिर का निर्माण ही नहीं किया, बल्कि रामराज्य की परिकल्पना को भी साकार करके दिखाया है।

पहली बार मतदान करने वाले युवाओं, जेन-जी व जेन-अल्फा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पीढ़ी के माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी समेत उनके परिवार के वरिष्ठ सदस्यों ने अराजकता का दौर झेला है। अतीत को भुलाकर बेहतर भविष्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। हमें देखना होगा कि पिछले दस वर्षों में हमारी सरकार ने क्या किया, चार बार की सरकार में सपा ने क्या किया, तीन बार की सरकार में बसपा ने क्या किया और आजादी के बाद लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस ने क्या किया।

सपा के पीडीए विस्तार और जातीय समीकरणों की रणनीति पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हर दल को अपनी रणनीति बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन राजनीति विश्वसनीयता की होती है। इस कसौटी पर सपा व इंडी गठबंधन कैसे खरे उतरेंगे? दस वर्ष पहले यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। गरीब भूख से मरते थे, किसान आत्महत्या करते थे और बेटियां व व्यापारी असुरक्षित महसूस करते थे। सपा के हर आयोजन में उपद्रव होता है। अराजकता, तोड़फोड़, लूटपाट, कब्जा और कर्फ्यू उनके डीएनए का हिस्सा है। प्रदेश के युवा, महिलाएं, किसान और व्यापारी दोबारा अराजकता, गुंडागर्दी, कर्फ्यू और दंगों का दौर नहीं आने देंगे।

अखिलेश यादव के गोरखपुर की सभी नौ विधानसभा सीट जीतने के दावे पर सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर का अपना इतिहास है। बुलडोजर की सवारी करने का प्रयास करने वाले भूल गए कि उसका स्टेयरिंग हर कोई नहीं संभाल सकता। इसके लिए इच्छाशक्ति और संकल्प चाहिए। सपा सरकार में भी हम गोरखपुर में चुनाव जीतते थे और उनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराते थे। वर्ष 2017, 2022 और 2024 में भी गोरखपुर में भाजपा ने सभी सीटों पर जीत हासिल की। गोरखपुर ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश मेरा घर है। प्रदेश की सभी सीटों पर भाजपा और उसके गठबंधन के पक्ष में परिणाम आएंगे।

अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने की बात पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि वह हमारी पिच पर आकर खेलें। दो नावों की सवारी हमेशा नाविक को डुबोती है। हम चाहते हैं कि जनता के बीच जाने से पहले ही वह हमारी पिच पर आएं, इससे उन्हें डुबोने में और मदद मिलेगी। जिस राम मंदिर आंदोलन का उन्होंने विरोध किया, रामभक्तों पर गोलियां और लाठियां चलवाईं, फर्जी मुकदमे दर्ज कराए, आज उसी अयोध्या में लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। जिस अयोध्या के अस्तित्व पर वह प्रश्न खड़ा करते थे और दावा करते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां जाने पर स्वाभाविक रूप से सवाल उठेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि अखिलेश अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन उन्हें रामभक्तों से माफी भी मांगनी चाहिए।

सपा के घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता और 25 लाख सरकारी नौकरियां देने के वादे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। सत्ता में रहते हुए उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। वर्ष 2012 में भी बेरोजगारी भत्ते की बात कही थी। बताएं कितने बेरोजगारों को भत्ता और नौकरी दी, कितनी बेटियों को सुरक्षा दी? घोषणाएं तो कर दीं, लेकिन राजस्व का स्रोत नहीं बताया। सपा सरकार का वार्षिक बजट मात्र तीन लाख करोड़ रुपये था, जबकि चार लाख करोड़ रुपये की घोषणाएं कर रहे हैं। बताना चाहिए कि पैसा कहां से लाएंगे। जनता को ऐसे झूठे सब्जबाग क्यों दिखा रहे हैं, जिन्हें कभी पूरा नहीं कर पाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कल तक चोर था, आज दरोगा बनने का ढोंग करे तो जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस और सपा अपने दागदार अतीत को छिपाकर जनता को भरमा नहीं सकतीं। इन लोगों ने नौजवानों के रोजगार पर डकैती डाली, शिक्षा और स्वास्थ्य के ढांचे को नष्ट किया और असीम संभावनाओं वाले उत्तर प्रदेश की क्षमता को बर्बाद किया। प्रदेश की जनता दोबारा ऐसी अराजकता स्वीकार नहीं करेगी। यहां न किसानों का आंदोलन है, न श्रमिकों, युवाओं और छात्रों का। जब आंदोलन और असंतोष नहीं है तो मतदान पर उसका प्रभाव पड़ने की भी कोई गुंजाइश नहीं है।

सीएम योगी ने कहा कि करीब 26 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में देश के सर्वाधिक युवा और छात्र हैं। इसके बावजूद यहां जेन-जी, जेन-अल्फा, छात्रों या किसानों का कोई आंदोलन नहीं दिखा। सरकार की नीतियों से असहमति होती तो लोग सड़कों पर उतरते। इंडी गठबंधन, सपा और कांग्रेस ने इसके लिए तमाम प्रयास किए, लेकिन दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंककर पीता है।

युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं, रोजगार की गारंटी देना चाहते हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम यूपी के नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देकर बेरोजगार नहीं बनाना चाहते, बल्कि रोजगार की गारंटी देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि युवा उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप का नेतृत्व करें। हम उन्हें जॉब सीकर नहीं, बल्कि जॉब क्रिएटर बनाना चाहते हैं।

सपा-बसपा के मुकाबले दोगुने से अधिक युवाओं को दी नौकरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले यूपी में मात्र 120 स्टार्टअप थे। आज प्रदेश में 25 हजार से अधिक स्टार्टअप हैं। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की सात बार सरकार रही। दोनों सरकारों ने मिलकर जितनी नौकरियां दीं, उससे दोगुने से अधिक नौकरियां हमने पिछले साढ़े नौ वर्ष में दी हैं। अपने हाथों से नौजवानों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं और युवाओं के लिए रोजगार के तमाम अवसर सृजित किए हैं।

मिले 50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव

सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2016 में सपा सरकार के दौरान यूपी में इन्वेस्टर्स समिट होना था, लेकिन देश का एक भी निवेशक यूपी आने को तैयार नहीं था। तत्कालीन सरकार को दिल्ली में इन्वेस्टर्स समिट कराना पड़ा था। आज यूपी को 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों को धरातल पर उतारने में सफलता मिली है। इसके माध्यम से 65 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे रोजगार की गारंटी दी गई है।

यूपी की औद्योगिक ताकत को किया पुनर्जीवित

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के समय देश की अर्थव्यवस्था में यूपी की हिस्सेदारी 14 फीसदी थी और प्रदेश सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल था। वर्ष 2017 में हमारी सरकार आने तक यह हिस्सेदारी घटकर मात्र सात फीसदी रह गई थी। यूपी बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो गया था। हमारी सरकार ने इसी ताकत को पुनर्जीवित किया है। आज यूपी में 96 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं, जिनसे सवा तीन करोड़ लोगों को सीधे रोजगार मिला है। सपा, बसपा और कांग्रेस के पास न विजन था, न इच्छाशक्ति।

पूर्वांचल व बुंदेलखंड में निवेशकों को अधिक प्रोत्साहन

सीएम योगी ने कहा कि लैंड बैंक, बेहतर कनेक्टिविटी और सुरक्षा का माहौल निवेशकों की प्राथमिकता होती है। सरकार बनने के समय प्रदेश की छवि, कानून व्यवस्था, नीतिगत गतिरोध और कनेक्टिविटी की चुनौतियां थीं। अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। आज यूपी की कानून व्यवस्था देश में नजीर है। नीतिगत स्तर पर पिक एंड चूज की व्यवस्था समाप्त कर 36 सेक्टोरल पॉलिसी बनाई गईं। पूर्वांचल व बुंदेलखंड जैसे आकांक्षी क्षेत्रों में अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लैंड बैंक तैयार करने के साथ कनेक्टिविटी भी बेहतर की गई है।

सभी 75 जनपदों के लिए मिले निवेश प्रस्ताव

सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2023 के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सभी 75 जनपदों के लिए निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। नोएडा, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, बुलंदशहर और हापुड़ आज भी बेहतर औद्योगिक इकोसिस्टम के कारण निवेशकों की प्राथमिकता में हैं। अकेले गोरखपुर में 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें करीब 35 हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव धरातल पर उतारे जा चुके हैं।

सपा की सोच कट्टे-बम तक सीमित थी

मुख्यमंत्री ने कहा कि दस वर्ष पहले जिस प्रदेश में कट्टे और बम बनते थे, आज वहां दुनिया की सबसे अच्छी राइफल और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल का निर्माण हो रहा है। सपा की सोच कट्टे-बम तक ही सीमित थी। उनके गुर्गे लूटपाट करते थे। हमारी सरकार ने कट्टे-बम की संस्कृति पर रोक लगाई। बुंदेलखंड के झांसी में बीडीएल का केंद्र स्थापित हो रहा है। इसी बुंदेलखंड में बीडा के माध्यम से देश की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी विकसित करने जा रहे हैं।

कांग्रेस और सपा के बीच शह-मात का खेल

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का हमारा विजन केवल घोषणा पत्र का विषय नहीं है। इसे हम वर्ष 2022 में ही बता चुके हैं और धरातल पर उतारकर भी दिखाया है। कांग्रेस बड़ी है या समाजवादी पार्टी, इसे लेकर दोनों के बीच शह-मात का खेल और नूरा कुश्ती चल रही है। पूरा कुनबा छिन्न-भिन्न होने के भय से जल्दबाजी में प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं, ताकि बाद में उन्हें बदलते रहें।

विकास, विरासत और समृद्ध यूपी के पक्षधर भाजपा के साथ

वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में '80-20' और 'बटेंगे तो कटेंगे' के नारों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास, विरासत के सम्मान और समृद्ध उत्तर प्रदेश की पक्षधर जनता डबल इंजन सरकार और एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी है। लूटपाट और गुंडागर्दी करने वाले चूहों की तरह बिलों में दुबके हैं। सुरक्षित और उत्सव का माहौल नहीं चाहने वाले लोगों का छोटा सा समूह बचा है। यूपी का बहुमत भाजपा और एनडीए के साथ है। 80 फीसदी से अधिक लोग भाजपा के पक्ष में हैं। शेष 20 फीसदी नकारात्मक सोच के साथ सपा, बसपा, कांग्रेस, ओवैसी या चंद्रशेखर, जिसके साथ जाना चाहें, जा सकते हैं।

हैदराबाद को भाग्यलक्ष्मीपुरम बनाकर ओवैसी को देंगे तोहफा

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत बहुदलीय लोकतंत्र में विश्वास करता है। प्रत्येक दल को चुनाव लड़ने और गठबंधन बनाने का अधिकार है। ओवैसी हों या उनका गठबंधन, कांग्रेस और सपा हों, ये अलग-अलग लड़ें या गठबंधन में, यूपी की जनता इनकी चाल और चरित्र को जानती है। ओवैसी को मेरे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिलता होगा। मेरे खिलाफ बोलने से मेरा वोट उनके पक्ष में नहीं जाएगा, लेकिन उनके वोट में सेंध लगाने वाला व्यक्ति उनके लिए चिंता का विषय है। बिहार में सपा एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, जबकि ओवैसी ने पांच सीटें जीती थीं। हम ओवैसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। मैंने उन्हें यूपी आने पर बधाई दी है। हम हैदराबाद को भाग्यलक्ष्मीपुरम बनाकर उन्हें तोहफा जरूर देंगे। कांग्रेस और सपा के बीच इस समय जो शह-मात का खेल चल रहा है, कहीं उसकी आड़ में यह सब तो नहीं हो रहा है। कहीं यह तीसरे गठबंधन की तैयारी तो नहीं है?

मैं एक योगी हूं, सिपाही के रूप में कर रहा कार्य

केंद्रीय राजनीति में जाने की संभावनाओं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं एक योगी हूं। मुझे यूपी की जिम्मेदारी दी गई। प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश की छवि बदलने में सफलता प्राप्त की है। मंत्रिमंडल के सहयोगियों, संगठन के पदाधिकारियों, विधायकों, सांसदों और प्रशासनिक टीम की मदद से पटरी से उतरे प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से उबारकर देश की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने में सफलता मिली है। यूपी विकास करेगा तो भारत विकास करेगा। यूपी विकसित और आत्मनिर्भर होगा तो भारत भी विकसित होगा और आत्मनिर्भरता की दिशा में लंबी छलांग लगाएगा। हम इसके लिए एक सामान्य सिपाही के रूप में कार्य कर रहे हैं।

यूपी का ट्रांसफॉर्मेशन पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व से

सीएम योगी ने कहा कि राजनीति में कुछ न हो, तब भी लोग अनुमान लगाते हैं। यूपी में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वह डबल इंजन सरकार की ताकत और प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण संभव हुआ है। हमारे प्रदर्शन का आधार मोदी जी का विजन, उनकी इच्छाशक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता है। मतभेदों की बात वे लोग करते हैं, जो यूपी में बेरोजगार हो चुके हैं। लूट-खसोट और डकैती करने वालों के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब किसी चौराहे या मंच पर कुछ बोलने की स्वतंत्रता तो उन्हें भी होनी चाहिए।

तीन लाख करोड़ से बढ़कर पौने दस लाख करोड़ पहुंचा यूपी का बजट

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2016-17 में यूपी का बजट करीब तीन लाख करोड़ रुपये था, जो आज पौने दस लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यूपी देश का एकमात्र राज्य है, जिसका पूंजीगत व्यय दो लाख करोड़ रुपये से अधिक है। अकेले शिक्षा पर प्रदेश डेढ़ लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च करता है। वर्ष 2016-17 तक यूपी में मात्र 32 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि आज 85 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं।

अब माफिया नहीं, मेडिकल कॉलेज से यूपी की पहचान

सीएम योगी ने कहा कि अब यूपी की पहचान 'वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया' से नहीं, बल्कि 'वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज', 'वन डिवीजन वन स्टेट यूनिवर्सिटी', 'वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन' और 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' से होती है। यूपी में पहली बार मेडिकल विश्वविद्यालय, आयुष विश्वविद्यालय और खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और थ्री-डी प्रिंटिंग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया।

कमल का फूल ही भाजपा के हर कार्यकर्ता का चेहरा

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश यादव को खुश होना चाहिए कि उन्हें कमल के फूल से लड़ना पड़ेगा। कमल का फूल उन्हें वर्ष 2014, 2017, 2019 और 2022 में लगातार चित करता रहा है। हम कमल के फूल को ही चेहरा बनाकर चुनाव लड़ते हैं। कमल का फूल भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का चेहरा है और पार्टी इसी चुनाव चिह्न के साथ मैदान में उतरती है। भाजपा विधायकों ने अपने क्षेत्रों में जितना विकास कराया है, आजादी के बाद किसी ने उतना विकास नहीं कराया। भाजपा के विधायकों और सांसदों ने युवाओं, किसानों, गरीबों, महिलाओं और श्रमिकों तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में जितनी सफलता प्राप्त की है, आजादी के बाद पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। विधान परिषद चुनाव नतीजों पर सीएम ने कहा कि विधान परिषद चुनाव व्यक्तिगत मतदाताओं पर निर्भर होता है। गोरखपुर में सपा मुकाबले में भी नहीं थी। वह तीसरे या चौथे स्थान पर थी, जबकि भाजपा ने जीत हासिल की है।

स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर तय होंगे टिकट

टिकट वितरण से जुड़े प्रश्न पर सीएम योगी ने कहा कि समय आने पर सभी पहलुओं की समीक्षा होगी। भाजपा की चुनाव समिति और संसदीय बोर्ड तय करेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं। स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लिए जाएंगे। अखिलेश यादव अपना समय सपा और कांग्रेस के विवाद को सुलझाने में लगाएं। भाजपा एक बड़ा परिवार है, जो मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहा है और यूपी में फिर जीत की हैट्रिक लगाएगा।

उत्तराखंड देवभूमि भी है और मेरी जन्मभूमि भी

उत्तराखंड को लेकर अखिलेश यादव की टिप्पणी और परिवार पर किए गए कटाक्ष के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि भी है और मेरी जन्मभूमि भी। अखिलेश को प्रश्न करने और टिप्पणी करने का अधिकार है, लेकिन उनकी टिप्पणी का जवाब मिलने पर परिवार पर हमला नहीं होना चाहिए। 'मीठा-मीठा गप और कड़वा-कड़वा थू' नहीं चलेगा। यह समाजवादियों की आदत का हिस्सा है। क्या अखिलेश यादव गंगा और यमुना में इसलिए स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि वे उत्तराखंड से आई हैं? जब प्रश्न और बीमारी कड़वी हो तो उपचार के लिए दवा भी उतनी ही कड़वी होनी चाहिए। मैंने उनके प्रश्न का जवाब उसी कड़वी भाषा में दिया है, जिसे वह समझते हैं।

पीएम मोदी नए भारत के शिल्पकार, अंतःकरण में बसती है काशी

काशी के बदलते स्वरूप पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। हम अनायास ही उन्हें नए भारत का शिल्पकार नहीं कहते हैं। काशी प्रधानमंत्री मोदी के अंतःकरण में बसती है। उन्होंने अविनाशी काशी का कायाकल्प किया है। नमो घाट दुनिया का सबसे लंबा और बड़ा घाट होने के साथ 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' का मॉडल है। यहां काशी तमिल संगमम का आयोजन भी हो रहा है। क्या किसी ने कल्पना की थी कि काशी विश्वनाथ धाम इतना भव्य होगा, घाट इतने स्वच्छ होंगे, सड़कें इतनी चौड़ी होंगी, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन भव्य स्वरूप लेंगे? काशी अंतर्देशीय जलमार्ग का हिस्सा बनेगी, ज्ञान की प्राचीन स्थली के रूप में अपनी पहचान पुनः स्थापित करेगी और अर्बन रोपवे का पहला मॉडल बनेगी। आज यह सब काशी में देखने को मिल रहा है।