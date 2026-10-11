गोरखपुर से CM योगी का किसानों को बड़ा तोहफा, बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सोमवार को जारी करेंगे 483 करोड़ रुपये

जारी वित्तीय वर्ष की पहली तारीख से लेकर 9 अक्टूबर तक 9 लाख 18 हजार 91 ऐसे किसान चिन्हित किए गए हैं जिनकी फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं। बाढ़ समाप्त होने के तत्काल बाद पूरी तत्परता से योगी सरकार की तरफ से 493 करोड़ रुपये फसल क्षति के कृषि निवेश अनुदान के रूप में निर्गत किया जा रहा है।