मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    यूपी में कुत्तों का आतंक, एबीसी सेंटर पर ताले से बढ़ी मुश्किलें; इन 6 इलाकों में खतरें की घंटी

    UP News: गोरखपुर में इन दिनों आवारा कुत्तों की आक्रामकता से लोग परेशान हैं। वजह यह है कि पिछले पंद्रह दिनों से एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर बंद पड़ा है। यहां कुत्तों का बंध्याकरण (स्टरलाइजेशन) और रेबीज रोधी टीकाकरण किया जाता था।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 27 Sep 2025 03:26:56 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 27 Sep 2025 03:31:29 PM (IST)
    यूपी में कुत्तों का आतंक, एबीसी सेंटर पर ताले से बढ़ी मुश्किलें; इन 6 इलाकों में खतरें की घंटी
    यूपी में कुत्तों का आतंक।

    HighLights

    1. UP के इस शहर में कुत्ते हुए और आक्रामक।
    2. एबीसी सेंटर पर लगे ताले ने बढ़ाई मुसीबत।
    3. कुत्तों को पकड़ने-टीकाकरण की प्रक्रिया ठप।

    एजेंसी, गोरखपुर। गोरखपुर में इन दिनों आवारा कुत्तों की आक्रामकता से लोग परेशान हैं। वजह यह है कि पिछले पंद्रह दिनों से एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर बंद पड़ा है।

    यहां कुत्तों का बंध्याकरण (स्टरलाइजेशन) और रेबीज रोधी टीकाकरण किया जाता था। लेकिन संचालन कर रही पुरानी फर्म ने 9 सितंबर को काम बंद कर दिया। नई फर्म की नियुक्ति अभी तक नहीं हो सकी है, जिससे स्थिति और बिगड़ गई है।

    नगर निगम की सुस्ती बनी बाधा

    नगर निगम ने इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) जारी किया था, लेकिन सिर्फ एक फर्म ने रुचि दिखाई। अब निगम ने दूसरी बार आरएफपी जारी किया है और 3 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए हैं। 4 अक्टूबर को बिड खोली जाएगी। जब तक नई फर्म की नियुक्ति नहीं होती, तब तक कुत्तों को पकड़ने और टीकाकरण की प्रक्रिया ठप रहेगी।

    कुत्ता काटने के मामले बढ़े

    पिछले दो हफ्तों में कुत्तों के हमले तेजी से बढ़े हैं। रोजाना 250 से अधिक लोग जिला अस्पताल पहुंचकर एंटी रेबीज वैक्सीन लगवा रहे हैं। कई इलाकों दाउदपुर, नंदानगर, रूस्तमपुर, अलीनगर, राप्तीनगर और देवरिया बाईपास में रात 11 बजे के बाद कुत्तों के झुंड निकलने से लोगों का आना-जाना भी प्रभावित हो रहा है।

    शासन के दिशा-निर्देश लेकिन अमल नहीं

    राज्य सरकार ने हाल ही में आदेश जारी किए हैं कि सड़क पर घूमने वाला कोई भी कुत्ता यदि किसी को काटता है, तो नगर निगम उसे 10 दिनों तक एबीसी सेंटर में निगरानी में रखे। इस दौरान उसका बंध्याकरण, रेबीज रोधी टीकाकरण और माइक्रो चिपिंग अनिवार्य है।

    अगर कोई चिप लगे कुत्ते द्वारा दोबारा अप्रेरित हमला होता है, तो उसे जीवनभर के लिए सेंटर में ही रखा जाएगा। लेकिन गोरखपुर में इन नियमों पर अमल कब होगा, यह साफ नहीं है।

    क्यों बढ़ रही है कुत्तों की आक्रामकता?

    पशु चिकित्सकों के अनुसार, सितंबर से अक्टूबर के बीच नर कुत्तों का प्रजनन काल होता है। इस दौरान उनमें हार्मोनल बदलाव आते हैं और वे अधिक आक्रामक हो जाते हैं। वहीं, मादा कुत्ते बच्चों को जन्म देने के बाद उनकी सुरक्षा में आक्रामक व्यवहार दिखाती हैं। इसके अलावा, मौसम में बदलाव भी उनकी चिड़चिड़ाहट और हमलावर प्रवृत्ति को बढ़ाता है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.