भरा-पूरा परिवार और संपन्न जीवन... फिर भी अस्पताल में अकेले दम तोड़ गए 83 वर्षीय बुजुर्ग, बच्चों ने कहा- हमसे कोई मतलब नहीं

एजेंसी, प्रयागराज। धन-दौलत से भरपूर और दो-दो शादियों से भरा-पूरा परिवार होने के बावजूद 83 वर्षीय बुजुर्ग ज्ञान प्रकाश को जीवन के आखिरी पलों में अकेलेपन और उपेक्षा का सामना करना पड़ा। बीमार हालत में उन्होंने खुद ही अस्पताल का रुख किया, लेकिन इलाज के दौरान बच्चों ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। आखिरकार मंगलवार दोपहर उनका निधन हो गया और तीन घंटे तक उनका शव अस्पताल में पड़ा रहा।

बच्चों ने कहा- "हमसे कोई मतलब नहीं" अस्पताल प्रशासन ने जब उनके बेटे-बेटियों से संपर्क किया तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि "हमसे कोई मतलब नहीं है।" पुलिस द्वारा फटकार लगाने के बाद ही परिवार का एक बेटा शव लेने पहुंचा। खुद पहुंचे अस्पताल ज्ञान प्रकाश ऊंचवा गढ़ी के निवासी थे। 15 अगस्त को सांस लेने में दिक्कत और तेज बुखार के चलते वे खुद ही राजापुर स्थित आशा अस्पताल पहुंचे। उनके पास सीजीएचएस (केंद्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाएं) का कार्ड था, जिससे उन्हें भर्ती कर लिया गया।