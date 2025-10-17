गोरखपुर। कालाबाजारी पर लगाम लगाने और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता विभाग ने सख्त कदम उठाया है। अब किसानों को समितियों से खाद लेने के लिए सदस्यता कार्ड बनवाना अनिवार्य हो गया है। बिना सदस्यता कार्ड के किसानों को खाद नहीं दी जाएगी, ऐसे में उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ सकता है। सरकार की तरफ से इसकी तिथि को बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दिया गया है।

सहकारिता विभाग द्वारा 12 सितंबर से महा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत स्थानीय किसान 200 रुपये देकर समिति का शेयर खरीद रहे, 21 रुपये सदस्यता शुल्क और पांच रुपये सहकारी कृषक पंजिका शुल्क जमा कर सदस्य बन रहे हैं। वर्तमान में जिले के तीन लाख आठ हजार से अधिक किसान समिति की सदस्यता प्राप्त कर चुके हैं।