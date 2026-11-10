शहीदों की याद में रोशनी से नहाया गोरखनाथ मंदिर परिसर, सीएम योगी ने जलाया पहला दीया

डिजिटल डेस्क, गोरखपुर। दीपावली के अगले दिन, सोमवार की शाम शहीदों की याद में गोरखनाथ मंदिर परिसर रोशनी से नहा उठा। यूं लगा मानो दीपकों की लौ देश के लिए प्राणों को न्योछावर कर देने वाले बलिदानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रही हो।

मंदिर परिसर के भीम सरोवर क्षेत्र में पहले दीप को मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने प्रज्ज्वलित किया और इसके बाद शहीदों के चित्र पर पुष्पार्चन कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अवसर था सोमवार देर शाम गोरखनाथ मंदिर परिसर में 'एक दीया शहीदों के नाम' कार्यक्रम का।