Dowry Harassment: नहीं थम रहा महिलाओं के खिलाफ दहेज का मामला, डिमांड न पूरी होने पर महिला को घर से निकाला

एजेंसी, गोरखपुर। गुलरिहा थाना क्षेत्र के एक गांव में विवाहिता को दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालवालों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत पांच आरोपितों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मारपीट का मामला दर्ज किया है।

पीड़िता सोनी ने तहरीर में बताया कि मई 2023 में उसकी शादी महराजगंज गांव के सेवईं टोला निवासी सुरेंद्र यादव से हुई। शादी के समय पिता ने दो लाख रुपये नकद, गहने और अन्य सामान दिया था। लेकिन ससुराल पहुंचने पर पति, ससुर, सास, ननद और देवर दहेज में बाइक न मिलने पर ताने देने लगे।

कुछ समय बाद बेटा हुआ, तो उत्पीड़न और बढ़ गया। बदनामी के डर से चुप रही, लेकिन सात जून को बाइक की मांग पर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि सास और ससुर ने गाली दी और पति व देवर ने मारपीट की, जिससे कपड़े फट गए और बाल पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया।

केस दर्ज

इसके बाद वह मायके ठाकुरपुर गांव के धुसिया टोला पहुंची और माता-पिता को पूरी घटना बताई। कई बार बातचीत के बाद भी ससुराल पक्ष ने रखने से इंकार कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति सुरेंद्र, ससुर कपिलदेव, सास आरती, ननद सीमा और देवर रवि प्रताप पर मारपीट, धमकी और दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया है।