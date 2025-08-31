मेरी खबरें
    पति हैदराबाद से कमाकर रुपये भेजता रहा, पत्नी आशिक के साथ मौज उड़ाती रही; ऐसे हुआ इस धोखेबाजी का द एंड

    उत्तरप्रदेश के गोरखपुर से पति-पत्नी के रिश्ते में धोखे का एक मामला सामने आया है, जहां पति के बाहर कमाने के लिए जाने के दौरान पत्नी ने गांव के एक युवक के साथ अवैध संबंध बना लिए। जब पति ने रंगे हाथों पकड़ा को महिला पंचायत के सामने प्रेमी के साथ रहने की बात पर अड़ गई।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 09:35:39 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 09:46:46 AM (IST)
    HighLights

    1. पति को कमाने के लिए हैदराबाद भेजा
    2. घर लौटकर पत्नी को प्रेमी से साथ पकड़ा
    3. महिला पंचायत में बोली- प्रेमी के साथ रहना है

    ब्यूरो, गोरखपुर: हैदराबाद कमाने गया गांव का एक व्यक्ति जब लौटा तो, सामने जो दिखा, उसे देखकर पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। जिस पत्नी के लिए दिन रात मेहनत करके घर पैसे भेजता था, वही पत्नी घर में अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में मिली। यह देखकर व्यक्ति के होश उड़ गए। हद तो तब हो गई जब पत्नी ने कहा कि वह पति के साथ नहीं अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है।

    जानकारी के अनुसार घटना गोरखपुर जिले के पिपराइच गांव की है। यहां का एक युवक मेहनत मजदूरी करने के लिए हैदराबाद गया था, यहां गांव में उसकी पत्नी रहती थी। युवक हैदराबाद से पैसे कमाकर भेजता था। पत्नी पर शक होने पर युवक हैदराबाद से बिना बताए घर आ गया। जब वह कमरे में घुसा तो उसने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया।

    पंचायत में नहीं निकला समाधान

    पत्नी की करतूतों का राज खुलने के बाद वह अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद करने लगी। मामला गांव की पंचायत में पहुंचा। लेकिन वहां भी इसका कोई समाधान नहीं निकला। इसके बाद पीड़ित पति थाने पहुंचा। शनिवार को पति ने पिपराइच थाने में शिकायत दर्ज करवाई है।

    पुलिस करेगी बातचीत

    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पति ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी ने खुद उसे जिद करते हैदराबाद कमाने के लिए भेज दिया। वहां से वह पैसे भेजता था, जिससे पत्नी अपने आशिक के साथ मौज उड़ाती थी। शुक्रवार रात पति बिन बताए घर पहुंच गया। जहां उसने सार खेल अपने आंखों के सामने देखा। शोर मचने पर आस-पास के गांव के लोग जमा हो गए। पंचायत में पत्नी ने सबसे सामने कह दिया कि वह प्रेमी के साथ रहना चाहती है। पुलिस रविवार को इस मामले में दोनों पक्षों के साथ बातचीत करेगी।

