गोरखपुर में पत्नी को मारने का पति को कोई अफसोस नहीं, बोला- इस बात से खुश है कि अब...

एजेंसी, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के शाहपुर इलाके में विश्वकर्मा चौहान ने अपनी पत्नी ममता को ही मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। आरोपी को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसने अपनी पत्नी की मौत पर खुशी जताई और बताया कि उसे अब कोई पैसा नहीं देना होगा। पुलिस ने फिलहाल महिला के शव को उसके परिजनों को सौंप दिया है।

क्या है पूरा मामला? आरोपी को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसने बताया कि वह अपनी पत्नी से परेशान हो गया था और उससे तलाक लेना चाहता था। वह चाहता था कि ममता जल्दी से गवाही दे दे, जिससे उसको सभी दिक्कतों से छुटकारा मिल जाए। लेकिन इसके बाद उसकी पत्नी उस पर बेटी को पालने को लेकर दबाव रही थी। वह इससे काफी परेशान हो गया था, जहां उसने तंग आकर बुधवार की शाम को सरेराह राधिका फोटो स्टूडियो के सामने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी।