गोरखपुर में पत्नी को मारने का पति को कोई अफसोस नहीं, बोला- इस बात से खुश है कि अब...

एजेंसी, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के शाहपुर इलाके में विश्वकर्मा चौहान ने अपनी पत्नी ममता को ही मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। आरोपी को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसने अपनी पत्नी की मौत पर खुशी जताई और बताया कि उसे अब कोई पैसा नहीं देना होगा। पुलिस ने फिलहाल महिला के शव को उसके परिजनों को सौंप दिया है।
आरोपी को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसने बताया कि वह अपनी पत्नी से परेशान हो गया था और उससे तलाक लेना चाहता था। वह चाहता था कि ममता जल्दी से गवाही दे दे, जिससे उसको सभी दिक्कतों से छुटकारा मिल जाए। लेकिन इसके बाद उसकी पत्नी उस पर बेटी को पालने को लेकर दबाव रही थी। वह इससे काफी परेशान हो गया था, जहां उसने तंग आकर बुधवार की शाम को सरेराह राधिका फोटो स्टूडियो के सामने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी।
इस मामले में पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी ने बताया कि उसे अपनी पत्नी की मौत का बिल्कुल भी दुख नहीं है, बल्कि वह इस बात से खुश है कि उसे अब एक रुपये भी नहीं देना होगा।
पुलिस ने इस मामले में गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद ममता का शव उसके भाई और अन्य रिश्तेदारों को सौंप दिया गया, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया। बता दें कि आरोपी के सास-ससुर का पहले ही निधन हो चुका है। उसके तीन भाई हैं, जो लुधियाना में रहते हैं।
कपल की अकसर लड़ाई होती रहती थी और दोनों एक-दूसरे पर शक करते थे। विश्वकर्मा का पत्नी के रहते हुए कई महिलाओं से संबंध था। यह बात ममता को पता चल गई थी, जिससे नाराज होकर वह अपने पति से अलग रहने लगी थी। वहीं विश्वकर्मा को भी पत्नी पर हाटा के किसी युवक के साथ संबंध होने का संदेह था।