    माफिया अतीक अहमद का छोटा बेटा धमकी भरी रील में दिखा, पुलिस ने शुरू की जांच

    माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद पर धमकी भरा वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में उसके साथ तीन अन्य दिखाई दिए। धूमनगंज थाना में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू हो चुकी है। अबान सहित परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 27 Nov 2025 01:15:51 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 27 Nov 2025 01:15:51 PM (IST)
    1. अबान का धमकी भरे गाने के साथ वीडिया वायरल।
    2. धूमनगंज थाना में रिपोर्ट दर्ज, पुलिस जांच में जुटी।
    3. बालगृह में अबान ने 221 दिन बिताए थे।

    एजेंसी, प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उसका सबसे छोटा बेटा अबान अहमद फंसता नजर आ रहा है। दरअसल, सोशल मीडिया पर धमकी भरा एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह भी नजर आ रहा है।

    इस गाने के बोल में कहा गया है कि सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा, ये उसकी औकात बताएगी, हम दिल रखते हैं और असलहा भी, तूफान और हम जब भी आते हैं, मां कसम...। इसमें अबान अपने कुछ साथियों के साथ दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस गाने को लेकर धूमनगंज थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसकी जांच में पुलिस जुट गई है।


    अतीक अहमद के हैं पांच बेटे

    • अतीक अहमद के पांच बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा उमर व दूसरे नंबर का अली जेल में बंद हैं। तीसरे नंबर के असद ने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया था। उसके बाद पुलिस से मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई।

    • चौथे नंबर के बेटे अहजम और पांचवे नबंर के अबान को पुलिस ने इस हत्याकांड के बाद चकिया के पास लावारिस हालत में घूमते देखा था। दोनों को राजरूपपुर के बालगृह में रखा था, जहां उन्होंने 221 दिन गुजारे थे।

    तीन गाड़ियों के काफिले के साथ गया था जेल

    उसके बाद वह हटवा में अपने एक रिश्तेदार के यहां चले गए थे। 17 सितंबर को अबान को पहली बार देखा गया था। वह अपने बड़े भाई अली से मिलने नैनी जेल गया था। इस दौरान उसके साथ तीन गाड़ियों का काफिला था। उसके बाद तुरंत ही अली को झांसी जेल में भेज दिया था।

    एसीपी धूमनगंज अजेंद्र यादव ने इस मामले पर कहा कि वीडियो रील वायरल होने के बाद मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई। उसके बाद जांच शुरू कर दी है।

