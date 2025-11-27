माफिया अतीक अहमद का छोटा बेटा धमकी भरी रील में दिखा, पुलिस ने शुरू की जांच

एजेंसी, प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उसका सबसे छोटा बेटा अबान अहमद फंसता नजर आ रहा है। दरअसल, सोशल मीडिया पर धमकी भरा एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह भी नजर आ रहा है।

इस गाने के बोल में कहा गया है कि सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा, ये उसकी औकात बताएगी, हम दिल रखते हैं और असलहा भी, तूफान और हम जब भी आते हैं, मां कसम...। इसमें अबान अपने कुछ साथियों के साथ दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस गाने को लेकर धूमनगंज थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसकी जांच में पुलिस जुट गई है।

माफिया अतीक के बेटे का वीडियो प्रसारित pic.twitter.com/kGsTie09eU — Shivam Yadav (@Shivam28Y1) November 27, 2025 अतीक अहमद के हैं पांच बेटे अतीक अहमद के पांच बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा उमर व दूसरे नंबर का अली जेल में बंद हैं। तीसरे नंबर के असद ने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया था। उसके बाद पुलिस से मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई।

चौथे नंबर के बेटे अहजम और पांचवे नबंर के अबान को पुलिस ने इस हत्याकांड के बाद चकिया के पास लावारिस हालत में घूमते देखा था। दोनों को राजरूपपुर के बालगृह में रखा था, जहां उन्होंने 221 दिन गुजारे थे।