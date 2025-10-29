गोरखपुर में मारपीट व फायरिंग की घटना पर पुलिस सख्त, रेड व एके-47 गैंग के सदस्यों पर केस

एजेंसी, गोरखपुर। सोमवार को पीपीगंज थाना क्षेत्र के अकटहवा पुल पर हुई मारपीट और फायरिंग की घटना से पूरा इलाका दहशत में आ गया। मामूली विवाद से शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते गैंगवार में बदल गई। रेड और एके-47 गैंग के युवकों ने ई-लाइब्रेरी में पढ़ रहे दो छात्रों पर हमला कर उन्हें पीटते हुए सड़क तक घसीटा। उसके बाद हवाई फायरिंग कर दी।

ग्रामीणों ने जब बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया, जिससे सात लोग घायल हो गए। घायलों में ध्रुवचंद, अभिषेक, शिवनारायण, अंकित, सचिन और बलबल यादव शामिल हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हमलावर खुद को कुख्यात गैंग का सदस्य बताते हुए धमकी दे रहे थे कि हमसे पंगा लिया तो पूरा गांव खामोश हो जाएगा।

25 लोगों पर केस दर्ज घटना के बाद क्षेत्राधिकार को लेकर गोरखपुर और महराजगंज पुलिस में भ्रम की स्थिति बनी, लेकिन जांच में स्पष्ट हुआ कि वारदात पीपीगंज थाना क्षेत्र में हुई थी। डीआइजी डॉ. एस. चनप्पा के निर्देश पर पुलिस ने 15 नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ हत्या की कोशिश, बलवा और 7 सीएलए की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

छह लोगों को हिरासत में लिया गया है और बाकी की तलाश में पुलिस ने दबिशें दी हैं। मंगलवार को सीओ कैंपियरगंज और महराजगंज के सीओ सदर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया।