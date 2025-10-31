Puja Special Trains: 31 अक्टूबर को पूर्वोत्तर रेलवे से चलेंगे 20 पूजा स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें लिस्ट
त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने 31 अक्टूबर को 20 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। कुल 233 पूजा स्पेशल ट्रेनें 2,949 फेरों में देशभर के प्रमुख नगरों के लिए संचालित की जा रही हैं ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके।
Publish Date: Fri, 31 Oct 2025 08:16:22 AM (IST)
Updated Date: Fri, 31 Oct 2025 08:23:59 AM (IST)
HighLights
- 31 अक्टूबर को 20 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी।
- त्योहारों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखा।
- कुल 233 विशेष ट्रेनें देशभर के लिए संचालित।
डिजिटल डेस्क। त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने बड़ी पहल की है। रेलवे मुख्यालय गोरखपुर सहित विभिन्न स्टेशनों से 31 अक्टूबर को कुल 20 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए रिकॉर्ड संख्या में विशेष ट्रेनें संचालित की जा रही हैं।
पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से देश के प्रमुख महानगरों और नगरों के लिए कुल 147 पूजा स्पेशल ट्रेनें 1,585 फेरों में चलाई जा रही हैं।
इसके अलावा 86 अतिरिक्त पूजा स्पेशल ट्रेनें पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से होकर 1,364 फेरों में संचालित होंगी। इस तरह कुल 233 पूजा स्पेशल ट्रेनें 2,949 फेरों में चलेंगी, जिससे त्योहारों के दौरान यात्रियों को यात्रा में अधिक सुविधा और राहत मिलेगी।
आज से चलने वाली प्रमुख पूजा स्पेशल ट्रेनें
- 05131 गोरखपुर-बहराइच स्पेशल गोरखपुर से सुबह 05.25 बजे प्रस्थान कर आनन्दनगर, बढ़नी, गोंडा होते हुए चलेगी।
- 05049 छपरा-अमृतसर स्पेशल छपरा से सुबह 10.15 बजे प्रस्थान कर थावे, गोरखपुर, गोंडा, सीतापुर होते हुए चलेगी।
- 06530 गोमती नगर-सर एम. विश्वेश्वरय्या टर्मिनल, बेंगलुरु स्पेशल गोमती नगर से दोपहर 12.20 बजे प्रस्थान कर गोरखपुर, भटनी, मऊ, बनारस होते हुए चलेगी।
- 03132 गोरखपुर-सियालदह स्पेशल गोरखपुर से दाेपहर बाद 01.00 बजे प्रस्थान कर सिवान, छपरा, पटना होते हुए चलेगी।
- 01080 गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुम्बई) स्पेशल गोरखपुर से दोपहर बाद 02.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, कानपुर सेंट्रल, वीरांगना लक्ष्मीबाई जं. (झांसी) होते हुए चलेगी।
- 05056 बढ़नी-आसनसोल स्पेशल बढ़नी से शाम 04.00 बजे प्रस्थान कर गोरखपुर, थावे, खैरा होते हुए चलेगी।
- 05634 गोरखपुर-नारंगी स्पेशल गोरखपुर से शाम 04.55 बजे प्रस्थान कर सिवान, छपरा होते हुए चलेगी।
- 01416 गोरखपुर-पुणे स्पेशल गोरखपुर से शाम 05.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, वीरांगना लक्ष्मीबाई जं. (झांसी) होते हुए चलेगी।
- 04730 गोरखपुर-श्री गंगानगर जंक्शन स्पेशल गोरखपुर से शाम 07.30 बजे प्रस्थान कर बढ़नी, गोंडा, सीतापुर होते हुए चलेगी।
- 04830 गोरखपुर-जोधपुर स्पेशल गोरखपुर से रात 11.25 बजे प्रस्थान कर बस्ती, अयोध्या धाम जंक्शन., लखनऊ होते हुए चलेगी।
- इन प्रमुख ट्रेनों में उपलब्ध हैं पर्याप्त बर्थें
- 05049 छपरा-अमृतसर पूजा स्पेशल में 14 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 677 बर्थ।
- 05060 लालकुआं-कोलकाता पूजा स्पेशल में 13 नवम्बर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 06 बर्थ, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 61 बर्थ, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 227 बर्थ एवं शयनयान श्रेणी में 131 बर्थ।
- 04607 छपरा-अमृतसर पूजा स्पेशल में 10 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 280 बर्थ एवं 17 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 503 बर्थ।
- 05634 गोरखपुर-नारंगी पूजा स्पेशल में 14 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 34 एवं शयनयान श्रेणी में 591 बर्थ।
- 03132 गोरखपुर-सियालदह पूजा स्पेशल में 12 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 116, 14 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 163 एवं शयनयान श्रेणी में 151 बर्थ तथा 19 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 157 एवं शयनयान श्रेणी में 112 बर्थ।
- 09112 गोरखपुर-वड़ोदरा पूजा स्पेशल में 17 नवम्बर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 18, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 42 एवं वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 140 बर्थ।
- 03528 गोरखपुर-आसनसोल पूजा स्पेशल में 01 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 55 एवं वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 211 बर्थ तथा 08 नवंबर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 75, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 340 एवं शयनयान श्रेणी में 358 बर्थ।
03678 गोरखपुर-धनबाद पूजा स्पेशल में 03 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 49, शयनयान श्रेणी में 168 बर्थ, 10 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 78, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 93, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 403 एवं शयनयान श्रेणी में 300 बर्थ।
04021 गोरखपुर-नई दिल्ली पूजा स्पेशल में 08 नवम्बर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 18, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 71, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 336 एवं शयनयान श्रेणी में 17 तथा 15 नवम्बर, को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 14, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 78, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 348 एवं शयनयान श्रेणी में 212 बर्थ ।
04830 गोरखपुर-जोधपुर पूजा स्पेशल में 07 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 14 एवं वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 75 बर्थ तथा 14 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 51, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 163 बर्थ तथा शयनयान श्रेणी में 226 बर्थ।