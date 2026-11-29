डिजिटल डेस्क, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के 37वें स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ किया। तीन दिवसीय यह आयोजन 29 नवंबर से एक दिसंबर तक चलेगा। समारोह में गीडा और धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 17,650 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश का पांच कंपनियों के साथ एमओयू किया।

मुख्यमंत्री 502 करोड़ रुपये की 104 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर क्षेत्र को विकास कार्यों की सौगात दी। औद्योगिक प्रदर्शनी सह व्यापार मेले और बायर्स-सेलर्स मीट का भी शुभारंभ किया। 5 कंपनियां करेंगी 17,650 करोड़ रुपये का निवेश गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विशाल कुमार के अनुसार, स्थापना दिवस समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष पांच कंपनियों के साथ निवेश संबंधी एमओयू का आदान-प्रदान किया। प्रस्तावित निवेश हरित ऊर्जा, दवा निर्माण, धातु प्रसंस्करण, आसवनी और मत्स्य आहार उत्पादन जैसे क्षेत्रों में होगा।

इसमें एक्मे कंपनी ग्रीन अमोनिया परियोजना के लिए 16,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। सिम्बायोटिक थेराप्यूटिक्स प्राइवेट लिमिटेड की दवा निर्माण परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये, आर्बिट ग्रुप की आयरन, स्टील और एल्युमीनियम व्हील रोलिंग परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये तथा एसआर मदर्स नेचर डिस्टिलरीज की आसवनी परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है। वहीं, दीपक नेक्सजेन फीड्स प्राइवेट लिमिटेड मत्स्य आहार उत्पादन परियोजना में 150 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इन परियोजनाओं से पूर्वांचल में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के साथ स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।