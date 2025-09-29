मेरी खबरें
    गोरखपुर के होटल में चल रहा था गंदा काम, पुलिस देख मुंह छिपाकर भागे लड़के-लड़कियां

    गोरखपुर-देवरिया मार्ग पर दो होटलों में अनैतिक गतिविधियों की शिकायत पर ग्रामीणों ने हंगामा किया। पुलिस के पहुंचने पर युवक-युवतियां भाग निकले। होटल मैनेजर गिरफ्तार हुआ है। ग्रामीणों ने पहले भी एसएसपी और सीएम पोर्टल पर शिकायत की थी। पुलिस ने जांच कर साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 29 Sep 2025 01:21:14 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 29 Sep 2025 01:21:14 PM (IST)
    गोरखपुर में होटल में चल रहा था गंदा काम। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. गोरखपुर-देवरिया मार्ग के दो होटलों में छापा पड़ा।
    2. ग्रामीणों ने अनैतिक कामों का आरोप लगाकर हंगामा किया।
    3. मौके से युवक-युवतियां मुंह छिपाकर भाग निकले।

    एजेंसी, गोरखपुर। गोरखपुर के दो होटलों में लंबे समय से गंदा काम चल रहा था। ग्रामीणों की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने छापा मारा, तो लड़के-लड़कियां मुंह छिपाकर भागने लगे। मौके पर हंगामा कर रहे ग्रामीणों से पुलिस ने बात की। उनके आरोपों की जांच की जा रही है।

    ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गोरखपुर-देवरिया मार्ग पर फोरलेन के किनारे बदुरहिया और सतहवा गांवों में दो होटल चलते हैं। इनमें लंबे समय से अनैतिक काम हो रहा था। यहां रोज युवक व युवतियां पहुंचते हैं, जिससे क्षेत्र का माहौल खराब होता है।

    रविवार को ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। यह देख मौके से कई लड़के-लड़कियां मुंह छिपाकर भाग गए। हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बात कर सभी शांत किया। पुलिस ने आरोपों की जांच करने के लिए होटल मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है।

    मुख्यमंत्री पोर्टल पर की शिकायत

    ग्रामीण रमेश ने बताया कि 15 अप्रैल को एसएसपी से शिकायत की थी। फिर 29 अप्रैल को मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारी मांग है कि इन होटलों को बंद किया जाए। सीओ चौरी चौरा अनुराग सिंह ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। साक्ष्य के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

