मिर्जापुर के चुनार रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, हावड़ा-कालका मेल ट्रेन से कटकर 6 श्रद्धालुओं की मौत

एजेंसी, मिर्जापुर। मिर्जापुर के चुनार रेलवे स्टेशन पर बुधवार सुबह दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। रेल लाइन पार करते समय श्रद्धालुओं का समूह हावड़ा-कालका मेल ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे छह लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई। जीआरपी-आरपीएफ ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए श्रद्धालु गोमो-प्रयागराज बरवाडीह पैसेंजर ट्रेन से आकर सुबह करीब नौ बजे प्लेटफॉर्म नंबर चार पर उतरे। उनको प्लेटफॉर्म नंबर तीन की तरफ जाना था। उन्होंने पुल का इस्तेमाल नहीं किया। वह रेल लाइन पार करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर तीन की तरफ बढ़े।

तभी अचानक से थ्रू जा रही कालका मेल तेज रफ्तार से प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर तीन पर आ गई। इससे कटकर 6 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद नजारा इतना खतरनाक था कि वहां मौजूद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। जीआरपी व आरपीएफ ने पहुंचकर शवों को उठाया। मृतकों की पहचान की जा रही है। एएनआई के मुताबिक इंडियन रेलवे ने कहा कि ट्रेन नंबर 13309 चोपन-प्रयागराज एक्सप्रेस चुनार स्टेशन के प्लेटफॉर्म 4 पर पहुंची। कुछ यात्री गलत साइड से उतर गए। वहां फुट ओवर ब्रिज मौजूद था, लेकिन वह मेन लाइन से ट्रैक पार कर रहे थे। इसी दौरान ट्रेन नंबर 12311 नेताजी एक्सप्रेस मेन लाइन से गुजरी।