    Train Accident: रायबरेली में प्रयागराज-लखनऊ इंटरसिटी (Prayagraj Lucknow Intercity) , कानपुर-ऊंचाहार पैसेंजर (Kanpur-Unchahar Passenger) और मालगाड़ी के सामने अचानक मवेशी आ गए। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर हादसा टाल दिया, हालांकि तीन मवेशियों की मौत हो गई। इन घटनाओं से ट्रेनों को देरी से चलाना पड़ा। यात्रियों में अफरातफरी का माहौल रहा।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 20 Aug 2025 08:25:36 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 08:47:03 AM (IST)
    प्रयागराज-लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस के सामने आया कुछ ऐसा कि लगाना पड़ा इमरजेंसी ब्रेक, मची अफरातफरी
    ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर अफरातफरी का माहौल। (AI Generated Image)

    HighLights

    1. प्रयागराज-लखनऊ इंटरसिटी के सामने आए मवेशी।
    2. लोको पायलट की सूझबूझ से हादसा टला।
    3. कानपुर-ऊंचाहार पैसेंजर ट्रेन रुकी आधा घंटा।

    डिजिटल डेस्क: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में मंगलवार को रेलवे ट्रैक पर मवेशियों के आने से तीन अलग-अलग घटनाएं हुईं। प्रयागराज-लखनऊ इंटरसिटी (Prayagraj Lucknow Intercity Express), कानपुर-ऊंचाहार पैसेंजर (Kanpur-Unchahar Passenger) और एक मालगाड़ी के सामने अचानक मवेशी आ गए। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेनें रोक दीं और बड़ा हादसा टल गया। हालांकि तीन मवेशियों की मौत हो गई। इन घटनाओं की वजह से ट्रेनों को 20 से 35 मिनट तक रोकना पड़ा और यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी।

    मालगाड़ी से मवेशी टकराया

    रायबरेली जिले में मंगलवार को रेलवे ट्रैक पर मवेशियों के आने से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। पहली घटना प्रयागराज-लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 14209) के साथ हुई। लक्ष्मणपुर-दरियापुर स्टेशन के बीच किलोमीटर संख्या 95/10-12 पर अचानक कई मवेशी ट्रैक पर आ गए। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी, लेकिन एक मवेशी की चपेट में आने से मौत हो गई। इस दौरान ट्रेन करीब 22 मिनट तक खड़ी रही।

    दूसरी घटना लालगंज-डलमऊ स्टेशन के बीच सामने आई। यहां कानपुर-ऊंचाहार-रायबरेली पैसेंजर (गाड़ी संख्या 54154) के सामने मवेशियों का झुंड आ गया। लोको पायलट ने ट्रेन को रोककर हादसे को टाल दिया, लेकिन एक मवेशी की जान चली गई। ट्रेन लगभग 32 मिनट तक रुकी रही।

    ट्रैक साफ कराने पहुंची इंजीनियरिंग टीम

    तीसरी घटना अरखा स्टेशन के पास किलोमीटर संख्या 59/05 पर हुई। यहां मालगाड़ी से एक मवेशी टकरा गया। इस दौरान मालगाड़ी करीब 25 मिनट तक खड़ी रही। लोको पायलट ने तुरंत लखनऊ कंट्रोल रूम को सूचना दी।

    सहायक मंडल अभियंता प्रयागराज पवन कुमार ने बताया कि इंजीनियरिंग टीम को मौके पर भेजकर ट्रैक से अवशेष हटवाए गए और यातायात को सामान्य किया गया। इन घटनाओं से यात्रियों को काफी असुविधा हुई, लेकिन लोको पायलट की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया।

