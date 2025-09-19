मेरी खबरें
    'सत्ता पाने के लिए तड़प रहे हैं राहुल गांधी...', कांग्रेस और सपा पर भड़के UP के डिप्टी सीएम

    UP News: उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जौनपुर में राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने मतदाता सूची के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा और समाजवादी पार्टी को अपराधियों का संरक्षक बताया। उन्होंने बैठक में अस्पतालों की व्यवस्था पर नाराजगी जताई और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 07:20:49 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 07:20:49 PM (IST)
    1. जौनपुर को विकास में नंबर वन बनाने का लक्ष्य
    2. राहुल गांधी पर ब्रजेश पाठक का हमला
    3. सपा को अपराधियों का संरक्षक बताया

    एजेंसी, जौनपुर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को जिले के विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि जौनपुर कानून-व्यवस्था और विकास के क्षेत्र में प्रदेश में नंबर वन बने। साथ ही यह भी निर्देश दिए कि सभी प्रोजेक्ट गुणवत्तापूर्ण ढंग से और समय पर पूरे किए जाएं।

    राहुल गांधी पर लगाए कई आरोप

    इसके साथ ही उन्होंने मीडिया बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सत्ता पाने के लिए राहुल गांधी तड़प रहे हैं। मतदाता सूची पर कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्वाचन आयोग निष्पक्षता से कार्य कर रहा है, लेकिन जब विपक्ष के लोग चुनाव जीतते हैं तो प्रशंसा करते हैं व संभावित हार को देखकर तरह-तरह के आरोप लगाते हैं।

    उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर से लिखित में शिकायत मांगी जा रही है, लेकिन इसे देने की बजाय कांग्रेस पार्टी जनता को गुमराह कर रही है। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए हुए उन्होंने कहा कि समाजवादियों का नारा ही था कि खाली प्लॉट हमारा है।

    सपा पर साधा निशाना

    उनके राज में बेटियां घर से निकलने तक से घबराती थीं, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में वही गुंडे-माफिया प्रदेश से पलायन कर चुके हैं। कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को पराश्रय देती है व इंडी गठब़ंधन की सच्चाई जनता समझ चुकी है।

