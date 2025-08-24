मेरी खबरें
    ननद को बदनाम कर रही थी भाभी, इंस्टाग्राम पर डाल रही थी अश्लील पोस्ट; ऐसे सामने आया सच

    गोरखपुर में युवती को सोशल मीडिया पर बदनाम करने वाली उसकी भाभी ही निकली। उसने इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर अश्लील पोस्ट और नंबर सार्वजनिक किया, जिससे युवती को मानसिक प्रताड़ना हुई। साइबर सेल की जांच के बाद मामला उजागर हुआ और पुलिस ने भाभी के खिलाफ केस दर्ज किया।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 08:43:45 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 08:43:45 AM (IST)
    ननद को बदनाम कर रही थी भाभी, इंस्टाग्राम पर डाल रही थी अश्लील पोस्ट; ऐसे सामने आया सच
    भाभी निकली ननद को बदनाम करने वाली। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. गोरखपुर में युवती को सोशल मीडिया पर किया बदनाम।
    2. इंस्टाग्राम फर्जी आईडी बनाकर भाभी डाल रही थी अश्लील पोस्ट।
    3. युवती का मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर अनजान कॉल आने लगे।

    गोरखपुर ब्यूरो। गोरखपुर में एक भाभी ही अपनी ननद को सोशल मीडिया पर बदनाम करने की साजिश रच रही थी। वह ननद के नाम से इंस्टाग्राम आईडी बनाकर अश्लील पोस्ट कर रही थी, जिससे उसकी काफी बदनामी हो रही थी। पुलिस ने भाभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    आगे पढ़ें कि कैसे खुला पूरा मामला

    • मामला नगर पंचायत चौरीचौरा का है। युवती के नाम से एक इंस्टाग्राम आईडी बनी थी। उस पर लगातार अश्लील पोस्ट डाले जा रहे थे। एक दिन युवती का नंबर भी इंस्टाग्राम पर सार्वजनिक कर दिया गया। उसके बाद दिन भर में कई अनजान कॉल उसके फोन पर आने लगे। वह उससे अश्लील बातें करने की कोशिश करते। डरकर युवती फोन काट दिया करती थी। इससे उसको मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी।

  • कहीं से कोई समाधान न निकलने पर वह चौरीचौरा थाने पहुंची। वहां उससे पुलिस को सारी परेशानी बताई। अज्ञात आरोपी के खिलाफ आइटी एक्ट व धमकी देने का मामला दर्ज किया गया।

    • युवती पुलिस को बताया पूरा मामला

    • युवती ने तहरीर में बताया कि मामला अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ था। उसकी इंस्टाग्राम आइडी से अश्लील व अभद्र मैसेज भेजे जा रहे थे। उसके बाद धमकी दी जाने लगी। नंबर भी सार्वजनिक कर दिया गया।

    • साइबर सेल ने इस मामले की जांच शुरू की, जिसमें हैरानी वाला खुलासा हुआ। युवती की भाभी ही उसको बदनाम करने की साजिश रच रही थी।

    पुलिस ने भाभी के खिलाफ दर्ज किया मामला

    शुक्रवार को पुलिस ने भाभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानबूझकर अपमान करने, धमकी देने व इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनकर बात प्रसारित करने का केस दर्ज किया गया है। सीओ चौरीचौरा अनुराग सिंह ने कहा कि सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

