ननद को बदनाम कर रही थी भाभी, इंस्टाग्राम पर डाल रही थी अश्लील पोस्ट; ऐसे सामने आया सच

गोरखपुर ब्यूरो। गोरखपुर में एक भाभी ही अपनी ननद को सोशल मीडिया पर बदनाम करने की साजिश रच रही थी। वह ननद के नाम से इंस्टाग्राम आईडी बनाकर अश्लील पोस्ट कर रही थी, जिससे उसकी काफी बदनामी हो रही थी। पुलिस ने भाभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।