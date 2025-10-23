मेरी खबरें
    IRCTC Special Train: गोरखपुर समेत इन स्टेशनों से आज चलेंगी 14 पूजा स्पेशल ट्रेनें, रेलवे ने जारी किया पूरा शेड्यूल

    UP News: यात्रियों की सुविधा के लिए गोरखपुर समेत विभिन्न स्टेशनों से कुल 14 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों के जरिए यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी और टिकट की समस्या से भी राहत मिलेगी। रेलवे ने इन सभी ट्रेनों का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 09:45:47 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 09:55:21 AM (IST)
    डिजिटल डेस्क, गोरखपुर। त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। यात्रियों की सुविधा के लिए गोरखपुर समेत विभिन्न स्टेशनों से कुल 14 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।

    इन ट्रेनों के जरिए यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी और टिकट की समस्या से भी राहत मिलेगी। रेलवे ने इन सभी ट्रेनों का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसे यात्री रेलवे की वेबसाइट पर देख सकते हैं।

    छठ पर्व के मद्देनज़र 23 अक्टूबर को गोरखपुर सहित कई स्टेशनों और रूटों से विशेष पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।

    आज चलने वाली प्रमुख पूजा स्पेशल ट्रेनें

    1. 05131 गोरखपुर-बहराइच पूजा स्पेशल - गोरखपुर से सुबह 05:25 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन आनंदनगर, बढ़नी और गोंडा होते हुए बहराइच पहुंचेगी।

    2. 03530 गोरखपुर-आसनसोल पूजा स्पेशल - गोरखपुर से दोपहर 01:45 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन सीवान और छपरा होते हुए आसनसोल जाएगी।

    3. 01080 गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई) पूजा स्पेशल - दोपहर 02:30 बजे गोरखपुर से चलेगी। यह ट्रेन गोंडा, कानपुर सेंट्रल और वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन (झांसी) के रास्ते मुंबई पहुंचेगी।

    4. 05132 बहराइच-गोरखपुर पूजा स्पेशल - बहराइच से दोपहर 02:30 बजे प्रस्थान करेगी और गोंडा, बढ़नी, आनंदनगर होते हुए गोरखपुर पहुंचेगी।

    5. 01416 गोरखपुर-पुणे पूजा स्पेशल - शाम 05:30 बजे गोरखपुर से रवाना होगी। यह ट्रेन गोंडा, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल और झांसी से होकर गुजरेगी।

    6. 05977 गोरखपुर-डिब्रूगढ़ पूजा स्पेशल - रात 09:30 बजे गोरखपुर से चलेगी। यह ट्रेन सीवान और छपरा के रास्ते डिब्रूगढ़ जाएगी।

    रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, इन ट्रेनों की शुरुआत से त्योहारी सीजन में यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। जो लोग अपने घर त्योहार मनाने जा रहे हैं, वे रेलवे की वेबसाइट या ऐप पर ऑनलाइन सीट उपलब्धता और टाइमटेबल देख सकते हैं।


