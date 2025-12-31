मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    माघ मेले के लिए रोडवेज की स्पेशल बसें, 1 जनवरी से प्रयागराज जाना हो जाएगा बेहद आसान

    Magh Mela 2026: प्रयागराज में 1 जनवरी से शुरू हो रहे माघ मेले को लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां पूरी क ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: manoj dubey
    Publish Date: Wed, 31 Dec 2025 04:27:54 PM (IST)Updated Date: Wed, 31 Dec 2025 04:28:58 PM (IST)
    माघ मेले के लिए रोडवेज की स्पेशल बसें, 1 जनवरी से प्रयागराज जाना हो जाएगा बेहद आसान

    HighLights

    1. 15 बसों का नियमित संचालन किया जाएगा
    2. चार बसें लगातार शटल सेवा में चक्कर लगाएंगी
    3. बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचते हैं

    डिजिटल डेस्क। प्रयागराज में 1 जनवरी से शुरू हो रहे माघ मेले को लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। संगम स्नान के लिए आने-जाने वाले यात्रियों को सुगम परिवहन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गाजीपुर डिपो से प्रयागराज के लिए विशेष बस सेवाएं शुरू की जा रही हैं।

    15 बसों का नियमित संचालन किया जाएगा

    परिवहन निगम के अनुसार गाजीपुर डिपो से प्रयागराज के लिए कुल 15 बसों का नियमित संचालन किया जाएगा। इसके अलावा झूसी से संगम घाट तक श्रद्धालुओं को पहुंचाने के लिए चार अतिरिक्त बसें शटल सेवा के रूप में लगाई जाएंगी। यह विशेष परिवहन व्यवस्था 1 जनवरी से 17 फरवरी तक जारी रहेगी, ताकि माघ मेला अवधि में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।


    बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचते हैं

    माघ मेले के दौरान संगम स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए परिवहन निगम ने बसों की संख्या में इजाफा किया है। 1 जनवरी से 13 जनवरी तक गाजीपुर डिपो की 10 बसें सीधे प्रयागराज के लिए चलाई जाएंगी, जबकि जनपद की पांच बसें वाराणसी के रास्ते झूसी तक संचालित होंगी।

    चार बसें लगातार शटल सेवा में चक्कर लगाती रहेंगी

    झूसी पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं को संगम घाट तक पहुंचाने के लिए चार बसें लगातार शटल सेवा में चक्कर लगाती रहेंगी, जिससे पैदल दूरी और भीड़-भाड़ की समस्या से राहत मिलेगी। परिवहन विभाग ने बताया कि वर्तमान में गाजीपुर डिपो से 94 बसों का संचालन किया जा रहा है, जबकि माघ मेला के दौरान ग्रामीण रूटों पर भी बस सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, ताकि दूर-दराज के गांवों से आने वाले श्रद्धालु आसानी से बस सुविधा का लाभ उठा सकें।

    बस अड्डों पर अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती

    इसके साथ ही बस अड्डों पर अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती, समय-सारिणी में लचीलापन और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त फेरे लगाने की व्यवस्था की गई है। विशेष स्नान पर्वों पर श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि को देखते हुए परिवहन निगम ने अतिरिक्त सतर्कता बरतने और बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना बनाई है।

    माघ मेले की प्रमुख स्नान तिथियां इस प्रकार हैं:

    • पौष पूर्णिमा – 13 जनवरी

    • मकर संक्रांति – 14 जनवरी

    • मौनी अमावस्या – 29 जनवरी

    • बसंत पंचमी – 3 फरवरी

    • माघी पूर्णिमा – 12 फरवरी

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.