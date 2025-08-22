मेरी खबरें
    ब्रेड लेने निकली बच्ची के साथ 13 साल के लड़के ने किया दुष्कर्म, भाई को रोते-बिलखते मिली पीड़िता

    सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में 13 वर्षीय लड़के ने 6 साल की बच्ची के साथ प्राथमिक विद्यालय में दुष्कर्म किया। बच्ची ब्रेड लेने निकली थी। भाई ने रोती-बिलखती बच्ची को खोजा, कपड़ों पर खून के दाग पाए। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 01:45:28 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 01:45:28 PM (IST)
    आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म।
    2. 13 वर्षीय लड़के पर आरोप।
    3. प्राथमिक विद्यालय में घटना को दिया अंजाम।

    सोनभद्र ब्यूरो। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार को घर से ब्रेड लेने के लिए निकली 6 साल की बच्ची के साथ 13 साल के लड़ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वह बच्ची को बहला-फुसलाकर पास में बने एक प्राथमिक विद्यालय लेकर गया, जहां उसको दुष्कर्म किया।

    बच्ची के काफी देर तक घर न आने पर भाई खोजने के लिए निकला, तो उसको वह रोत-बिलखते मिली। उसने मामले की जानकारी परिजनों को दी। परिजनों ने बच्ची को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया। बच्ची की मां की शिकायत पर आरोपी लड़के के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है।

    पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि गुरुवार की शाम लगभग चार बजे बच्ची पास की दुकान पर ब्रेड लेने के लिए निकली थी। इस दौरान उसको रास्ते में गांव का ही एक 13 वर्षीय लड़का मिल गया। वह उसको गांव के प्राथमिक विद्यालय लेकर गया, जहां उसके साथ जोर जबरदस्ती कर दुष्कर्म किया।

    पीड़िता के कपड़ों पर मिले खून के दाग

    पीड़िता की भाई उसको खोज में निकला, तो पास खेल रहे एक बालक ने घटना की जानकारी दी। वह बहन के पास पहुंचा, तो वह बुरी तरह रो रही थी। उसके कपड़ों पर खून के दाग लगे थे। उसने परिजनों को पूरी बात बताई।

    पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

    परिजनों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण किया। उनका कहना है कि वह पहले से स्वस्थ्य है। पुलिस ने आरोपी किशोर के मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

