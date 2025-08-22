ब्रेड लेने निकली बच्ची के साथ 13 साल के लड़के ने किया दुष्कर्म, भाई को रोते-बिलखते मिली पीड़िता

सोनभद्र ब्यूरो। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार को घर से ब्रेड लेने के लिए निकली 6 साल की बच्ची के साथ 13 साल के लड़ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वह बच्ची को बहला-फुसलाकर पास में बने एक प्राथमिक विद्यालय लेकर गया, जहां उसको दुष्कर्म किया।

बच्ची के काफी देर तक घर न आने पर भाई खोजने के लिए निकला, तो उसको वह रोत-बिलखते मिली। उसने मामले की जानकारी परिजनों को दी। परिजनों ने बच्ची को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया। बच्ची की मां की शिकायत पर आरोपी लड़के के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है।

पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि गुरुवार की शाम लगभग चार बजे बच्ची पास की दुकान पर ब्रेड लेने के लिए निकली थी। इस दौरान उसको रास्ते में गांव का ही एक 13 वर्षीय लड़का मिल गया। वह उसको गांव के प्राथमिक विद्यालय लेकर गया, जहां उसके साथ जोर जबरदस्ती कर दुष्कर्म किया। पीड़िता के कपड़ों पर मिले खून के दाग पीड़िता की भाई उसको खोज में निकला, तो पास खेल रहे एक बालक ने घटना की जानकारी दी। वह बहन के पास पहुंचा, तो वह बुरी तरह रो रही थी। उसके कपड़ों पर खून के दाग लगे थे। उसने परिजनों को पूरी बात बताई।