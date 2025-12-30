मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में मत पड़िए, सबका ध्यान रखना है', यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्यों कही ये बात?

    UP News: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सोमवार को प्रयागराज दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने आगामी माघ मेला-2026 की तैयारियों का स्थली ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: manoj dubey
    Publish Date: Tue, 30 Dec 2025 04:36:26 PM (IST)Updated Date: Tue, 30 Dec 2025 04:36:26 PM (IST)
    'सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में मत पड़िए, सबका ध्यान रखना है', यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्यों कही ये बात?
    उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में माघ मेला-2026 की तैयारियों का निरीक्षण किया।

    HighLights

    1. मौर्य सोमवार को प्रयागराज दौरे पर रहे
    2. मूलभूत सुविधाओं को लेकर शिकायतें
    3. माघ मेला-2026 की तैयारियों का जायजा लिया

    डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सोमवार को प्रयागराज दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने आगामी माघ मेला-2026 की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया।

    तीन जनवरी 2026 से शुरू होने वाले इस भव्य धार्मिक आयोजन को लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए डिप्टी सीएम ने जहां अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिलाधिकारी पर हल्के-फुल्के अंदाज में चुटकी भी ली। उनके इस बयान से वहां मौजूद अधिकारी, संत और श्रद्धालु हंसी नहीं रोक सके।

    मूलभूत सुविधाओं को लेकर शिकायतें

    निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने मेला क्षेत्र में सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान कुछ संतों और श्रद्धालुओं ने उनसे मूलभूत सुविधाओं को लेकर शिकायतें कीं। साफ-सफाई, ठहरने और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर सामने आई कमियों पर डिप्टी सीएम ने नाराजगी जाहिर की।


    इसी क्रम में उन्होंने जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि 'सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में मत पड़िए, और भी संत हैं, सबका ध्यान रखना है।' यह सुनते ही मौके पर मौजूद लोग हंस पड़े, जबकि डीएम कुछ देर के लिए असहज नजर आए।

    तंज हाल के एक वायरल वीडियो से जुड़ा माना जा रहा

    डिप्टी सीएम का यह तंज हाल के एक वायरल वीडियो से जुड़ा माना जा रहा है। दरअसल, कुछ दिन पहले जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा माघ मेला क्षेत्र में स्थित सतुआ बाबा के शिविर पहुंचे थे। वहां उन्होंने बाबा के साथ बैठकर रोटी सेंकी थी।

    इस दौरान मेला अधिकारी ऋषिराज सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। डीएम द्वारा रोटी सेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिस पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं और कटाक्ष किए थे।

    तैयारियों में कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी

    माघ मेला उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है, जिसे लेकर सरकार किसी भी तरह की लापरवाही के मूड में नहीं है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट किया कि सभी संतों और श्रद्धालुओं को समान सुविधाएं मिलनी चाहिए और तैयारियों में कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.