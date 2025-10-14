बंदर नोटों से भरा बैग छीन कर पेड़ पर चढ़ा, फिर एक-एक कर उड़ाए 500-500 के नोट

एजेंसी, प्रयागराज। प्रयागराज में सोरांव तहसील परिसर में सोमवार को बंदर बाइक से नोटों से भरा बैग छीन कर पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। उसके बाद चारों तरफ अफरातफरी जैसा माहौल बन गया। बंदर से बैग छीनने का प्रयास किया गया, तो उसने एक-एक कर सभी नोट उड़ा दिए।

प्रयागराज के सोरांव तहसील स्थित आजाद सभागार के बाहर एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। यहां एक व्यक्ति की बाइक पर रखा बैग बंदर उठा ले गया। बैग में 500-500 रुपये के नोटों की गड्डी थी। बंदर उसे लेकर पास के पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। वहां रबड़ तोड़कर नोट निकालने लगा।