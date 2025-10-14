मेरी खबरें
    बंदर नोटों से भरा बैग छीन कर पेड़ पर चढ़ा, फिर एक-एक कर उड़ाए 500-500 के नोट

    प्रयागराज के सोरांव तहसील परिसर में सोमवार को एक बंदर ने बाइक से नोटों से भरा बैग छीन लिया और पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। लोगों के शोर मचाने पर उसने नोट हवा में उड़ा दिए। अधिवक्ताओं और फरियादियों ने नोट इकट्ठे कर मालिक को लौटा दिए।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 10:20:55 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 10:20:55 AM (IST)
    बंदर नोटों से भरा बैग छीन कर पेड़ पर चढ़ा, फिर एक-एक कर उड़ाए 500-500 के नोट
    बंदर की हरकत से मचा हंगामा। (फाइल फोटो)

    1. बंदर ने बाइक से नोटों वाला बैग छीना।
    2. पीपल के पेड़ पर चढ़कर रबड़ तोड़ी।
    3. लोगों ने शोर मचाया और भीड़ जुटी।

    एजेंसी, प्रयागराज। प्रयागराज में सोरांव तहसील परिसर में सोमवार को बंदर बाइक से नोटों से भरा बैग छीन कर पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। उसके बाद चारों तरफ अफरातफरी जैसा माहौल बन गया। बंदर से बैग छीनने का प्रयास किया गया, तो उसने एक-एक कर सभी नोट उड़ा दिए।

    प्रयागराज के सोरांव तहसील स्थित आजाद सभागार के बाहर एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। यहां एक व्यक्ति की बाइक पर रखा बैग बंदर उठा ले गया। बैग में 500-500 रुपये के नोटों की गड्डी थी। बंदर उसे लेकर पास के पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। वहां रबड़ तोड़कर नोट निकालने लगा।


    आसपास मौजूद अधिवक्ता और फरियादियों ने जब यह नजारा देखा तो शोर मच गया। भीड़ ने बंदर से बैग छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दी। यह देख बंदर ने पेड़ से ही नोट हवा में उड़ाने शुरू कर दिए। नोट नीचे गिरते देख अधिवक्ताओं और फरियादियों ने उन्हें इकट्ठा किया और संबंधित व्यक्ति को वापस सौंप दिया।

