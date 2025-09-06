UP में अमानवीयता की हदें पार... बदला लेने के लिए 400 मुर्गियों की ले ली जान, ऐसे मचाया कत्लेआम

एजेंसी, कानपुर। कानपुर के बिल्हौर के गोहलियापुर गांव में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ लोगों ने मुर्गी फार्म में बीती रात जाली तोड़कर लगभग चार सौ मुर्गियां मार दी। इस घटना से हड़कंप मच गया है। इस घटना के बाद पुलिस और पशु चिकित्साधिकारी ने मौके पर पहुंचकर जांच की, जहां पाया गया कि मुर्गियों को डंडे से मारा गया और इसकी वजह से उनकी जान चली गई।

क्या है पूरा मामला दरअसल गोहलियापुर गांव के रहने वाले संजय कटियार उर्फ संजू पुत्र स्व. रामासरे गांव से पांच सौ मीटर दूर एक बाग में मुर्गी फार्म चलाते हैं। उनके इस फार्म में करीब सात सौ मुर्गी-मुर्गा हैं। उन्होंने पुलिस जांच के दौरान बताया कि वह गांव में चोरों की आने की चर्चा की वजह से शुक्रवार को रात दस बजे अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। चोरों ने इस वारदात को अंजाम उनके जाने के बाद ही दिया।