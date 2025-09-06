UP में अमानवीयता की हदें पार... बदला लेने के लिए 400 मुर्गियों की ले ली जान, ऐसे मचाया कत्लेआम

एजेंसी, कानपुर। कानपुर के बिल्हौर के गोहलियापुर गांव में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ लोगों ने मुर्गी फार्म में बीती रात जाली तोड़कर लगभग चार सौ मुर्गियां मार दी। इस घटना से हड़कंप मच गया है। इस घटना के बाद पुलिस और पशु चिकित्साधिकारी ने मौके पर पहुंचकर जांच की, जहां पाया गया कि मुर्गियों को डंडे से मारा गया और इसकी वजह से उनकी जान चली गई।
दरअसल गोहलियापुर गांव के रहने वाले संजय कटियार उर्फ संजू पुत्र स्व. रामासरे गांव से पांच सौ मीटर दूर एक बाग में मुर्गी फार्म चलाते हैं। उनके इस फार्म में करीब सात सौ मुर्गी-मुर्गा हैं। उन्होंने पुलिस जांच के दौरान बताया कि वह गांव में चोरों की आने की चर्चा की वजह से शुक्रवार को रात दस बजे अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। चोरों ने इस वारदात को अंजाम उनके जाने के बाद ही दिया।
वह जब अगले दिन सुबह फार्म में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि फार्म की जाली कई जगह टूटी पड़ी मिली थी, साथ ही मुर्गियां भी इधर-उधर बिखरी पड़ी थीं। इसके बाद उनके घरवाले और ग्रामीण की वहां भीड़ लग गई। उन्होंने आगे बताया कि गणेश महोत्सव के दौरान गांव के निवासी मुस्लिम युवक व डीजे संचालक के बीच मारपीट हो गई थी।
उन्होंने इस लड़ाई में बीच बचाव किया था, जिसके बाद उन्हें लगातार धमकी मिल रही थी। यही वजह है कि उन्होंने इस कृत्य के लिए उस मुस्लिम युवक और उसके परिवार पर रंजिश का आरोप लगाया है। इस मामले पर पशु चिकित्साधिकारी डाक्टर नीरज पटेल ने कहा कि कि चार मृत मुर्गों का पोस्टमार्टम किया गया, जहां पाया गया कि उन पर किसी कांटेदार डंडे से हमला किया गया। उन्होंने बताया कि बचे हुए मुर्गे एकदम स्वस्थ हैं और उन्हें कोई बीमारी नहीं है।