Nepal Crisis: नेपाल की जेल तोड़कर भागे 7 कैदी भारत में घुसने की कर रहे थे कोशिश, जवानों के हत्थे चढे़ं

एजेंसी, कानपुर: नेपाल में विद्रोह और अराजकता के बढ़ती ही जा रही है। वहां कैदी जेल तोड़कर भाग रहे हैं और भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भारत की ओर से नेपाल की सीमा से सटे राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल में फैली अशांति भारत के लिए परेशानी बनती जा रही है।

जानकारी के अनुसार, नेपाल के तौलिहवा जेल से बुधवार सुबह फरार होकर 7 कैदी गुप्त रास्ते से भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पकड़े गए। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में खूनुवा के पास पगडंडी रास्ता पार करते हुए एसएसबी के जवानों के जवानों ने उन्हें धर दबोचा। यह खूनुवा बॉर्डर तौलिहवा कारावास से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।