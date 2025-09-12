मेरी खबरें
    'अगर तुम बालिग होती तो शादी कर लेता', 8वीं क्लास की छात्रा का किया ब्रेनवॉश, कैंटीन संचालक चला रहा सेक्स रैकेट

    Kanpur Crime: दोस्ती की आड़ में दलदल में धकेलने वाले कानपुर कांड की हर जगह चर्चा है। यहां 20 लड़कियों से दोस्ती के बाद प्रेमजाल में फंसाकर सेक्स रैकेट में धकेलने वाला शख्स अस्पताल का कैंटीन संचालक निकला है। उसने इस दौरान कई लड़कियों का ब्रेनवॉश किया।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 12 Sep 2025 06:43:36 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Sep 2025 06:43:36 PM (IST)
    HighLights

    1. कानपुर कांड की हर जगह चर्चा है
    2. कैंटीन संचालक चला रहा सेक्स रैकेट
    3. आरोपी ने 8वीं क्लास की लड़की का किया ब्रेनवॉश

    एजेंसी, कानपुर। कानपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 20 लड़कियों से दोस्ती के बाद प्रेमजाल में फंसाकर सेक्स रैकेट में धकेलने वाले अस्पताल का कैंटीन संचालक के कांड ने हलचल मचा दी है। उसकी कई दिनों से तलाश जारी थी।

    पुलिस की टीम आरोपी के घर फतेहपुर के जहानाबाद भी पहुंची, लेकिन आरोपी नहीं मिला। जहानाबाद के अलावा लखनऊ और हमीरपुर में भी पुलिस ने दबिशें दीं। शुक्रवार वह दिन था, जहां पुलिस को आखिरकार कामयाबी मिली और आरोपी ने सरेंडर कर दिया।

    चौंकाने वाले खुलासे आए सामने

    आरोपी की तरफ से कई ऐसे खुलासे किए गए हैं, जिसने पुलिस को हिलाकर रख दिया है। दरअसल फतेहपुर के जहानाबाद के लहुरी सराय गांव का रहने वाले केशव उत्तम के पास एक कैंटीन की जिम्मेदारी थी। कैंटीन में उसके दोस्त भी आया करते थे। यहीं पर दोस्ती से दलदल तक की पटकथा लिखी गई।

    आरोपी ने 8वीं क्लास की लड़की को फंसाया

    केशव ने नौबस्ता थानाक्षेत्र के आवास विकास हंसपुरम में रहने वाली 14 साल की किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसाया। वह आठवीं क्लास की छात्रा है और उसका कैंटीन में आना-जाना होता रहता था। इस पूरे मामले के बारे में जब छात्रा के पिता को पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि वह ऐसी गलती ना करे। पिता ने आगे बताया कि एक सितंबर को बेटी जब घर लौट रही थी, तो त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के पास आरोपी और उसके दोस्त ने उसे रोक दिया और फोन पर बात करने की बात कहते हुए अपना मोबाइल देकर निकल गया।

    मोबाइल में मिले आपत्तिजनक वीडियो

    इस मोबाइल में कई चौंकाने वाली चीजें सामने आईं। दरअसल फोन में कई लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो और ऑडियो थे। आरोपी इन सब चीजों को दिखाकर लड़की को बदनाम करने की धमकी देकर उससे गलत काम करवाता था। पीड़िता के पिता ने आगे बताया कि उसने उनकी लड़की का ब्रेनवॉश कर दिया था और उनके प्रति नफरत पैदा कर दी थी। इस बात का खुलासा खुद बेटी ने किया था।

    केशव ने छात्रा से कहा था कि अगर तुम बालिग होती तो वह शादी कर लेता। फिर तुम्हें रानी बनाकर रखता, कुछ काम भी नहीं करना पड़ता। अगर 20 साल की होती तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता। तुम बालिग नहीं हो। तुम्हारे मम्मी-पापा हमारी बात नहीं मानेगे। लेकिन मेरे साथ चलोगी तो तुम्हें मेरे माता-पिता स्वीकार कर लेंगे।

