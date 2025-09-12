'अगर तुम बालिग होती तो शादी कर लेता', 8वीं क्लास की छात्रा का किया ब्रेनवॉश, कैंटीन संचालक चला रहा सेक्स रैकेट

एजेंसी, कानपुर। कानपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 20 लड़कियों से दोस्ती के बाद प्रेमजाल में फंसाकर सेक्स रैकेट में धकेलने वाले अस्पताल का कैंटीन संचालक के कांड ने हलचल मचा दी है। उसकी कई दिनों से तलाश जारी थी।

पुलिस की टीम आरोपी के घर फतेहपुर के जहानाबाद भी पहुंची, लेकिन आरोपी नहीं मिला। जहानाबाद के अलावा लखनऊ और हमीरपुर में भी पुलिस ने दबिशें दीं। शुक्रवार वह दिन था, जहां पुलिस को आखिरकार कामयाबी मिली और आरोपी ने सरेंडर कर दिया।

चौंकाने वाले खुलासे आए सामने आरोपी की तरफ से कई ऐसे खुलासे किए गए हैं, जिसने पुलिस को हिलाकर रख दिया है। दरअसल फतेहपुर के जहानाबाद के लहुरी सराय गांव का रहने वाले केशव उत्तम के पास एक कैंटीन की जिम्मेदारी थी। कैंटीन में उसके दोस्त भी आया करते थे। यहीं पर दोस्ती से दलदल तक की पटकथा लिखी गई। आरोपी ने 8वीं क्लास की लड़की को फंसाया केशव ने नौबस्ता थानाक्षेत्र के आवास विकास हंसपुरम में रहने वाली 14 साल की किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसाया। वह आठवीं क्लास की छात्रा है और उसका कैंटीन में आना-जाना होता रहता था। इस पूरे मामले के बारे में जब छात्रा के पिता को पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि वह ऐसी गलती ना करे। पिता ने आगे बताया कि एक सितंबर को बेटी जब घर लौट रही थी, तो त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के पास आरोपी और उसके दोस्त ने उसे रोक दिया और फोन पर बात करने की बात कहते हुए अपना मोबाइल देकर निकल गया।