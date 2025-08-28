फर्रुखाबाद, ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने की कवायद में प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। इसके तहत अब बिना ई-केवाईसी वाले कार्डधारकों को मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। अगले माह से ही यह आदेश लागू होगा। फर्रुखाबाद जिले में करीब 1.77 लाख उपभोक्ता इस सख्ती की जद में हैं। यह उन 18 साल से अधिक आयु के सदस्यों के लिए है, जिनकी ई-केवाईसी अब तक नहीं हुई है।

क्यों लिया गया फैसला? प्रशासन ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि पिछले एक साल से सत्यापन प्रक्रिया में काफी सुस्ती देखने को मिली थी। आलम यह है कि जुलाई 2024 में शुरू हुए सत्यापन अभियान में अब तक सिर्फ 86 प्रतिशत कार्ड का ही ई-केवाईसी हो सका है। प्रशासन के नए आदेश के मुताबिक, 18 साल के ऊपर के सभी अपात्र या बिना ई-केवाईसी उपभोक्ताओं को तीन महीने तक राशन नहीं मिलेगा।