कानपुर। सेन पश्चिम पारा गांव में शुक्रवार सुबह अराजक तत्वों ने बाबा भीमराव अंबेडकर को प्रतिमा को चबूतरे से उखाड़कर तालाब में फेंक दिया। सूचना पर पहुंचे घाटमपुर एसीपी ने तालाब से क्षतिग्रस्त प्रतिमा निकलवाकर फिर से चबूतरे में रखवाया।

घटना से आक्रोशित बाबा साहेब के अनुयायियों ने हंगामा शुरू किया। जिन्हें पुलिस ने नई प्रतिमा स्थापित कराने का आश्वासन देकर शांत कराया। साथ ही एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है।

सेन पश्चिम पारा गांव के बाहर तालाब किनारे कई वर्ष से बाबा भीमराव की अंबेडकर प्रतिमा स्थापित है। गुरुवार देर रात अराजक तत्वों ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर चबूतरे से उखाड़कर पास स्थित तालाब में फेंके दिया।

शुक्रवार सुबह चबूतरे से गायब प्रतिमा को तालाब में पड़ा देख ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी। वहीं बाबा साहेब के अनुयायी घटना से नाराज होकर हंगामा शुरू कर कार्रवाई की मांग करने लगे। जानकारी पर थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त प्रतिमा को तालाब से निकालकर फिर से चबूतरे में रखवाया।