मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ग्‍वालियर के बाद अब कानपुर में आंबेडकर प्रतिमा पर विवाद, अज्ञात लोगों ने उखाड़कर फेंका, हंगामा

    शुक्रवार सुबह चबूतरे से गायब प्रतिमा को तालाब में पड़ा देख ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी। वहीं बाबा साहेब के अनुयायी घटना से नाराज होकर हंगामा शुरू कर कार्रवाई की मांग करने लगे। जानकारी पर थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त प्रतिमा को तालाब से निकालकर फिर से चबूतरे में रखवाया।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 17 Oct 2025 01:22:45 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 17 Oct 2025 01:24:48 PM (IST)
    ग्‍वालियर के बाद अब कानपुर में आंबेडकर प्रतिमा पर विवाद, अज्ञात लोगों ने उखाड़कर फेंका, हंगामा
    घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस।

    HighLights

    1. अराजक तत्वों ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर चबूतरे से उखाड़कर पास स्थित तालाब में फेंके दिया।
    2. शुक्रवार सुबह चबूतरे से गायब प्रतिमा को तालाब में पड़ा देख ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी।
    3. वहीं बाबा साहेब के अनुयायी घटना से नाराज होकर हंगामा शुरू कर कार्रवाई की मांग करने लगे।

    कानपुर। सेन पश्चिम पारा गांव में शुक्रवार सुबह अराजक तत्वों ने बाबा भीमराव अंबेडकर को प्रतिमा को चबूतरे से उखाड़कर तालाब में फेंक दिया। सूचना पर पहुंचे घाटमपुर एसीपी ने तालाब से क्षतिग्रस्त प्रतिमा निकलवाकर फिर से चबूतरे में रखवाया।

    घटना से आक्रोशित बाबा साहेब के अनुयायियों ने हंगामा शुरू किया। जिन्हें पुलिस ने नई प्रतिमा स्थापित कराने का आश्वासन देकर शांत कराया। साथ ही एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है।

    सेन पश्चिम पारा गांव के बाहर तालाब किनारे कई वर्ष से बाबा भीमराव की अंबेडकर प्रतिमा स्थापित है। गुरुवार देर रात अराजक तत्वों ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर चबूतरे से उखाड़कर पास स्थित तालाब में फेंके दिया।

    शुक्रवार सुबह चबूतरे से गायब प्रतिमा को तालाब में पड़ा देख ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी। वहीं बाबा साहेब के अनुयायी घटना से नाराज होकर हंगामा शुरू कर कार्रवाई की मांग करने लगे। जानकारी पर थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त प्रतिमा को तालाब से निकालकर फिर से चबूतरे में रखवाया।


    साथ हंगामा कर रहे ग्रामीण अनुयायियों को समझाने का प्रयास किया। वहीं पीछे से पहुंचे घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत यादव ने नई प्रतिमा की स्थापना के साथ अराजकतत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया।

    पुलिस ने गांव के एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। घाटमपुर एसीपी ने बताया कि अराजक तत्वों ने अंबेडकर प्रतिमा तोड़कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। घटना की जांच पड़ताल की जा रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.