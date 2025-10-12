मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    UP में आइसक्रीम में निकला मरा हुआ मेंढक, भीड़ का गुस्सा देख फ्रेक्ट्री मालिक ने मांगी माफी

    औरैया जिले में आइसक्रीम के पैकेट में मरा हुआ मेंढक मिलने से हड़कंप मच गया। ग्राहक ने इसकी शिकायत ठेला संचालक से की, जिसने फैक्ट्री मालिक पर ठीकरा फोड़ दिया। फैक्ट्री मालिक ने गलती स्वीकार कर ली, हालांकि खाद्य विभाग को कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 11:52:15 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 11:52:15 AM (IST)
    UP में आइसक्रीम में निकला मरा हुआ मेंढक, भीड़ का गुस्सा देख फ्रेक्ट्री मालिक ने मांगी माफी
    आइसक्रीम में मरा मेंढक निकलने से मचा हंगामा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. आइसक्रीम में मरा मेंढक मिलने से हड़कंप मचा।
    2. ग्राहक ने ठेला संचालक को दी तुरंत जानकारी।
    3. संचालक ने जिम्मेदारी फैक्ट्री मालिक पर डाली।

    एजेंसी, औरैया। यूपी के औरैया में शनिवार की दोपहर एक आइसक्रीम में मरा हुआ मेंढक निकलने से हंगामा मच गया। एक ग्राहक ने ठेला से आइसक्रीम खरीदी थी, जिसमें मरा हुआ मेंढक निकल आया। यह देखकर सब घबरा गए। उन्होंने तुरंत ही ठेला संचालक को इसकी जानकारी दी। उसने हंगामा होता देख फैक्ट्री मालिक को ठीकरा फोड़ दिया।

    ग्राहक के साथ कई और लोगों ने फैक्ट्री मालिक को इसकी जानकारी दी। भीड़ का गुस्सा देखकर उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसके बाद मामला रफा हो गया।

    कंचौसी क्षेत्र के मधवापुर गांव के विपिन कुमार ने परिवार के लिए ठेले से आइसक्रीम खरीदी थी। पैकेट को खोलने पर उसमें किसी कीड़े के होने की शंका हुई। बर्फ के पिघल जाने पर पता चला कि उसमें मरा हुआ मेंढक है। यह देख वहां मौजूद लोगों काफी दंग रह गए।


    विपिन ने तुरंत ही ठेला संचालक को इसकी जानकारी दी। उसने बताया कि यह आइसक्रीम वह एक फैक्ट्री से खरीदता है। फैक्ट्री पहुंचे, तो वहां मौजूद मालिक ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। ग्रामीणों ने खाद्य पदार्थों की जांच में लापरवाही का आरोप लगाया।

    मामले की नहीं की गई शिकायत

    सहायक आयुक्त खाद्य एडी पाण्डेय ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है। कोई शिकायत नहीं मिली है। रविवार को मामले रविवार को जांच की जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.