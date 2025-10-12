UP में आइसक्रीम में निकला मरा हुआ मेंढक, भीड़ का गुस्सा देख फ्रेक्ट्री मालिक ने मांगी माफी

एजेंसी, औरैया। यूपी के औरैया में शनिवार की दोपहर एक आइसक्रीम में मरा हुआ मेंढक निकलने से हंगामा मच गया। एक ग्राहक ने ठेला से आइसक्रीम खरीदी थी, जिसमें मरा हुआ मेंढक निकल आया। यह देखकर सब घबरा गए। उन्होंने तुरंत ही ठेला संचालक को इसकी जानकारी दी। उसने हंगामा होता देख फैक्ट्री मालिक को ठीकरा फोड़ दिया।

ग्राहक के साथ कई और लोगों ने फैक्ट्री मालिक को इसकी जानकारी दी। भीड़ का गुस्सा देखकर उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसके बाद मामला रफा हो गया। कंचौसी क्षेत्र के मधवापुर गांव के विपिन कुमार ने परिवार के लिए ठेले से आइसक्रीम खरीदी थी। पैकेट को खोलने पर उसमें किसी कीड़े के होने की शंका हुई। बर्फ के पिघल जाने पर पता चला कि उसमें मरा हुआ मेंढक है। यह देख वहां मौजूद लोगों काफी दंग रह गए।