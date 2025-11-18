Bus Accident: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पलटी बस, मासूम समेत तीन की मौत, 25 घायल, यात्रियों में मची चीख-पुकार
UP Bus Accident: मंगलवार तड़के आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से सीवान जा रही एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा बिल्हौर तहसील के अरौल कट के पास हुआ, जिसमें एक 5 वर्षीय बच्चे सहित तीन लोगों की मौत हो गई और 25 यात्री घायल हो गए। राहत टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और सभी को अस्पताल भेजा।
Bus Accident: आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से तीन लोगों की मौत और 25 यात्री घायल हो गए।
HighLights
- हादसे में कई राज्यों के 25 यात्री हुए घायल।
- पुलिस–यूपीडा ने तेज रेस्क्यू चलाया।
- तेज रफ्तार और धुंध कारण माने गए।
डिजिटल डेस्क: दिल्ली से बिहार के सीवान जा रही एक प्राइवेट बस मंगलवार तड़के आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अरौल कट (बिल्हौर तहसील) के पास अनियंत्रित होकर पलट (Bus Accident) गई। हादसा करीब 3:20 बजे हुआ, जिसमें एक बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई और 25 यात्री घायल हो गए। घायलों में बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के यात्री शामिल हैं।
SDM बिल्हौर संजीव कुमार दीक्षित ने मृतकों की पहचान अनुराग (5 वर्ष), निवासी सिवान; नसीम आलम (30 वर्ष), निवासी ईस्ट चंपारण; और शशि गिरी (26 वर्ष), निवासी मीरपुर, सिवान के रूप में की है। अनुराग की मां गुड्डी देवी का पैर कट गया है और उनकी हालत गंभीर बताई गई है। अन्य परिजन भी घायल हैं।
बस के पलटते ही भीतर अफरा-तफरी मच गई और कई यात्री सीटों व टूटे शीशों के बीच फंस गए। पुलिस, यूपीडा पेट्रोलिंग टीम और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुँचे। रेस्क्यू टीम ने कटिंग मशीन से बस की खिड़कियाँ काटकर यात्रियों को बाहर निकाला और सभी घायलों को हैलट अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों के अनुसार कुछ यात्री गंभीर स्थिति में हैं, जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
घायलों में सबसे अधिक संख्या बिहार के यात्रियों की है। इसके अलावा यूपी के 4, दिल्ली के 3 और हरियाणा का 1 व्यक्ति घायल हुआ है। प्रशासन ने नुकसानग्रस्त बस को क्रेन की मदद से हटाकर यातायात फिर बहाल कर दिया। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और रात की धुंध को हादसे का कारण माना गया है।
बिहार के घायल यात्री- कुल 15
- पवन कुमार पुत्र कमलेश दुबे, ग्राम कौसर, थाना रघुनाथपुर, सिवान
- सत्येंद्र कुमार पुत्र मुनीब कुमार, ग्राम भूतिया, थाना दरौली, सिवान
- सपना दुबे पत्नी संदीप दुबे, ग्राम रामपुर दाउद, गोपालगंज
- गुड्डी पत्नी अजय, ग्राम सरवरसा तरिहानी, शिवगढ़
- पवन कुमार पुत्र शालिग्राम, ग्राम लौभरा, रघुनाथपुर, सिवान
- अंकुश पुत्र वीरेंद्र चौधरी, ग्राम पनौली विटोरी, शिवली, दरभंगा
- प्रेम प्रकाश पुत्र कृष्ण मोहन, श्याम चक, भगवान बाजार, छपरा
- छाया कुशवाहा पत्नी संदीप कुमार, ग्राम सासामुसा, गोपालगंज
- संप्रति पुत्री संदीप कुमार, सासामुसा, गोपालगंज
- लाक्षिका पुत्री संदीप कुमार, सासामुसा, गोपालगंज
- संदीप कुमार पुत्र मदऊ प्रसाद, सासामुसा, गोपालगंज
- साहिल पुत्र इम्तियाज आलम, सैदपुरा, सिवान
- रंजनी कुमारी पत्नी अरुण कुमार, ग्राम साखी खास, गोपालगंज
- अजय पुत्र शिव सिंह, बल्धी, सिवान
- गुड्डू बैठा पुत्र अदूथ बैठा, सीतामढ़ी, बिहार
उत्तर प्रदेश के घायल – कुल 4
- दयाशंकर पुत्र शिवराज, ग्राम हरदिया पुरा पराए, कुमारगंज, अयोध्या
- रणधीर सिंह पुत्र राम किशन सिंह, ग्राम विरार, सहजनवा, गोरखपुर
- अभिषेक पुत्र वीरपाल, नया गांव, बुलंदशहर
- अजय कुमार पुत्र विजय कुमार, पुराना डाकखाना, बस्ती
दिल्ली के घायल – कुल 3
- शिवेंद्र सिंह पुत्र घ्यान प्रकाश, एकता बिहार एक्सटेंशन, मीखापुर एक्सटेंशन, बदरपुर
- अरविंद यादव पुत्र लालचंद यादव, विजय विहार, रोहिणी
- लालचंद यादव पुत्र रामपथ, विजय विहार, रोहिणी
हरियाणा का घायल – कुल 1
- अमित शर्मा पुत्र हरेंद्र शर्मा, हाउस नंबर 821, गली नंबर 9, श्याम कालोनी, सेहतपुर, फरीदाबाद
