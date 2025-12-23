ठंड और कोहरे के चलते UP रोडवेज ने जारी की नई गाइडलाइन, 25 से कम हुए यात्री तो रात 8 बजे के बाद नहीं चलेगी बस

डिजिटल डेस्क। सर्दी और कोहरे के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने बस संचालन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत रोडवेज बस अड्डे से रात 8 बजे के बाद बसों का संचालन तभी किया जाएगा, जब संबंधित रूट पर बस में कम से कम 25 यात्री सवार हों। इस संबंध में मुख्यालय से आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसकी जानकारी सभी चालक और परिचालकों को दे दी गई है।

सर्दियों में 25 से कम सवारियों पर रात में नहीं चलेंगी बसें रोडवेज एआरएम मंगेश कुमार ने बताया कि सर्दी के मौसम में कम सवारियों के साथ लंबी दूरी की बसें चलाने से परिवहन निगम को लगातार राजस्व नुकसान हो रहा था। इसी नुकसान की भरपाई के लिए यह निर्णय लिया गया है। अब रात 8 बजे के बाद यदि किसी बस में 25 से कम यात्री होंगे, तो उसका संचालन नहीं किया जाएगा।