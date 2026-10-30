पाकिस्तान तक फैले 5 लाख फर्जी ई-मेल नेटवर्क का खुलासा, यूपी एटीएस ने कानपुर नगर के अंकित को दबोचा

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और देशविरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए यूपी एटीएस लगातार सक्रिय है। इसी क्रम में यूपी एटीएस ने फर्जी ई-मेल आईडी बनाकर उन्हें देश के बाहर बैठे लोगों को बेचने और धमकी भरे ई-मेल भेजने के मामले में कानपुर नगर से 24 वर्षीय अंकित शंखवार को गिरफ्तार किया गया है।

जांच में सामने आया है कि इन ई-मेल आईडी का इस्तेमाल नोएडा, दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम और मुंबई में स्कूलों व महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को बम से उड़ाने की धमकी देने के लिए किया गया था। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देशों में फर्जी ई-मेल आईडी बेचता था इस मामले में सिंगर दिलजीत दोसांझ के दिल्ली-एनसीआर में प्रस्तावित शो को बम धमाके से निशाना बनाने की धमकी भी शामिल है। साथ ही एक बॉलीवुड अभिनेता के घर पर भी बम धमाका करने की धमकी दी गई थी। आरोपी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देशों में बैठे लोगों को फर्जी ई-मेल आईडी बेचता था ।

इसके बदले क्रिप्टोकरेंसी में भुगतान लेता था। एटीएस ने आरोपी के पास से मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किया है। लैपटॉप में करीब 5 लाख ई-मेल आईडी मिली हैं। पाकिस्तान और विदेशों में बैठे लोगों से जुड़ाव की जांच यूपी एटीएस के मुताबिक आरोपी वर्ष 2021 से फर्जी ई-मेल आईडी बनाने का काम कर रहा था। वह वाई-फाई और प्रॉक्सी नेटवर्क का इस्तेमाल कर अपनी पहचान छिपाता था। इन आईडी को सोशल मीडिया के फेसबुक से जुड़े ग्रुप्स के जरिए बेच रहा था। पूछताछ में पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्किये, मिस्र और अन्य देशों के लोगों व समूहों से संपर्क भी सामने आया है। आरोपी के मोबाइल में अलग-अलग देशों के नंबरों से व्हाट्सऐप नंबर और बड़ी मात्रा में यूएसडीटी क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन से जुड़ी जानकारी भी मिली है।