    Publish Date: Fri, 28 Nov 2025 09:16:30 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 28 Nov 2025 09:19:38 PM (IST)
    पूर्व केंद्रीय मंत्री और यूपी के वरिष्‍ठ कांग्रेस नेता श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन
    श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन।

    कानपुर। पूर्व केंद्रीय कोयला मंत्री, गृह राज्यमंत्री व उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का शुक्रवार की देर शाम निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे। स्वजन के मुताबिक, उन्हें हार्ट अटैक के बाद लक्ष्मीपत सिंहानिया हृदय रोग संस्थान (कार्डियोलाजी) ले जाया गया, जहां डाॅक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    श्रीप्रकाश जायसवाल तीन बार लगातार वर्ष 1999, 2004 व 2009 में कानपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे। वह वर्ष 1989 में कानपुर नगर निगम के मेयर भी रहे थे। उन्होंने कानपुर से नई दिल्ली तक श्रम शक्ति एक्सप्रेस का परिचालन कराया था।


    पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व राजीव गांधी के करीबी रहे श्रीप्रकाश को 2014 में भाजपा के डा. मुरली मनोहर जोशी के सामने हार का सामना करना पड़ा था।

    इसके बाद फिर वह 2019 में भी कांग्रेस के टिकट पर कानपुर से चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं सके थे। 2020 में कोरोना काल के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। वर्तमान में लोगों को पहचानने में भी उन्हें दिक्कत होने लगी थी।

